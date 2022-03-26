Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da sürüyor - Son Dakika

Satranç Türkiye Kupası, Sakarya'da devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Satranç Federasyonunca bir otelde düzenlenen şampiyonada, 58 şehirden yaşları 7 ile 80 arasında değişen 280 sporcu 11 tur üzerinden mücadele ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Satranç Türkiye Kupası'nın Türkiye'de pandemiden sonra yaptıkları ilk turnuvalardan birisi olduğunu söyledi.

Federasyon olarak bu turnuvanın Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağını oluşturduğunu ifade eden Keleş, şunları söyledi:

"Türkiye Kupası bu anlamda bizim için çok önemli bir turnuva. Çünkü bu turnuvada yarışan ve ilk dörde giren sporcularımız doğrudan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde ediyorlar. Bu çok önemli turnuvada yaş, cinsiyet olmadan her seviyede sporcumuzun katılabildiği bir turnuva. 7 yaşından 80 yaşına kadar her sporcuyu burada görmek mümkün. Eşleştirmelere baktığınızda hem kadın sporcularımız hem erkek sporcularımız burada herhangi bir yaşı gözetmeksizin birbirleriyle mücadele edebiliyorlar."

Turnuvayı Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Keleş, turnuvanın 8 gün süreceğini anlattı.Keleş, bu tür turnuvaları farklı kentlerde düzenleyerek satranç sporunu Türkiye'nin her iline yaymayı hedeflediklerini aktardı.

Şampiyona, 1 Nisan'da sona erecek.