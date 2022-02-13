Savaş çanları çalmaya başladı! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna'nın Rusya'yla savaşın eşiğine gelmesinin ardından takımını ülkeye geri götürmemeye karar verdi.

DINAMO KIEV, 2 AYDIR ANTALYA'DA KAMP YAPIYOR

NTV'nin haberine göre, Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev devre arasında Antalya'ya kampa gelmişti. Ukrayna ekibi yaklaşık 2 haftadır Antalya'da kamp yapıyor. Önceki plana göre Dinamo Kiev, Antalya'dan Ukrayna'ya dönüp birkaç gün ara verdikten sonra ikinci kampını yapacaktı.

LUCESCU, ANTALYA'YA DÖNÜYOR

Mircea Lucescu, savaş olasılığı nedeniyle takımın Antalya'da kalmasına karar verdi. Birkaç günlüğüne ülkesi Romanya'ya giden Lucescu daha sonra tekrar Antalya'ya dönecek. Dinamo Kiev ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmayacak.