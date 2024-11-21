Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti - Son Dakika
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Spor

Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti

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TV8 ekranlarında yayınlanan Karadağ- Türkiye milli maçı deyim yerindeyse Acun Ilıcalı'nın başını derde soktu. Reklam panolarında yer alan yasa dışı bahis sitesinin reklamları yüzünden önce savcılık sonra sonra da RTÜK harekete geçti. Başkan Ebubekir Şahin "Müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" ifadelerini kullandı.

21.11.2024 08:33
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasadışı bahis reklamları ve teşvik iddialarıyla Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platformu yetkilileri hakkında soruşturma başlatmasının ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da devreye girdi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ- Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" ifadelerini kullandı.

ILICALI'DAN SAVUNMA: REKLAMLAR EV SAHİBİ ÜLKENİN DENETİMİNDE

Konuya ilişkin açıklama yapan Acun Ilıcalı, aynı reklamların daha önce TRT yayınlarında da görüldüğünü hatırlatarak, yurt dışında oynanan maçlarda reklam panolarının kontrolünün ev sahibi ülkenin federasyonuna ait olduğunu ifade etti. Ilıcalı, sosyal medyada bu durumu belgeleyen görüntüleri paylaşarak kendisini savundu.

NE OLMUŞTU?

Olay, Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile oynadığı maç sırasında yaşandı. TV8'den canlı yayınlanan müsabaka sırasında saha içi reklam panolarında yasadışı bahis sitelerine ait reklamların yer alması büyük tepki çekti. Bu gelişmenin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklamı ve teşviki suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti

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Son Dakika Spor Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Turgay Kayaoğlu:
    acun çok şımardı iyi bir tokat şart oldu 39 20 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    acun bu her şeyi yapar sonuna kadar inceleme olsun 39 14 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ülke ne komik hale geldi =)=) 1 ay önce gs yi bahis için eleştiren macun şimdi bahisten sorgulanıyor. insanda utanma arlanma diye bir şey olur. gerçi bir zamanlar direkt reklamınıda yapmıştı. gerçi bu adam adnan oktar ın müridi idi =)=) gerçi gerçi =)=) buralara kolay gelinmiyor =)=) 35 15 Yanıtla
  • haydar topçu:
    Acun ak partinin sayesinde adam oldu 22 16 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Sızın hiç aklınıza yatıyormu televole sipikeriyken legal yoldan bu kadar zengin olmak. Beni düşündürüyor şahsen 23 7 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    TRT yi de ifadeye çağırın o zaman ayrıca yasa dışı bahis şirketiyle sözleşme imzalayan 7 milyon dolar alıp sonrada iş patlayınca parayı geri verdik diyen Galatasaray’ın adı neden bu soruşturmada geçmiyor 12 8 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ÜLKE KUMARHANE, HORTUMCU, FIRSATÇI OLMUŞ. GARİBAN HALK NE YAPSIN. ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMEDEN FIRSATÇILAR HERŞEYE ZAM YAPMAYA BAŞLADI. KİMİSİ KUMAR KİMİSİ FIRSATÇI. 10 0 Yanıtla
  • fikret :
    cumhurbakanının adamı acuna hiç bşy olmaz 7 2 Yanıtla
  • fikret :
    cumhurbaşkanının adamı hiç bşy olmaz. 7 2 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    iyi de kardeşim bu reklam panoları TRT maçların dada var, valla kimse suç işlemesin şansa yaşıyoruz, adalet anasının orekesini tersten görmüş... 6 1 Yanıtla
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