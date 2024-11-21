Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasadışı bahis reklamları ve teşvik iddialarıyla Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platformu yetkilileri hakkında soruşturma başlatmasının ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da devreye girdi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ- Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" ifadelerini kullandı.

ILICALI'DAN SAVUNMA: REKLAMLAR EV SAHİBİ ÜLKENİN DENETİMİNDE

Konuya ilişkin açıklama yapan Acun Ilıcalı, aynı reklamların daha önce TRT yayınlarında da görüldüğünü hatırlatarak, yurt dışında oynanan maçlarda reklam panolarının kontrolünün ev sahibi ülkenin federasyonuna ait olduğunu ifade etti. Ilıcalı, sosyal medyada bu durumu belgeleyen görüntüleri paylaşarak kendisini savundu.