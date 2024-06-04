Sebastian Szymanski'den Mourinho sözleri: Onunla iyi anlaşacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sebastian Szymanski'den Mourinho sözleri: Onunla iyi anlaşacağız

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, transferi ve Jose Mourinho'nun takıma gelişi hakkında açıklamalarda bulundu. Kaçan şampiyonlukla ilgili "99 puan aldık, şampiyon olamadık" ifadesini kullanan Szymanski, "The Special One. Futbolda çok büyük bir figür. Onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Beraber çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

04.06.2024 13:44  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncularından Sebastian Szymanski, EURO2024 öncesi Polonya Milli Takım kampında sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF OLMADI"

Şampiyon olamamaları hakkında konuşan Polonyalı yıldız "Bu sezon başarılı sayılabilir ama şampiyonluğu alamadık. Tarihte ilk defa 99 puan aldık fakat, şampiyonluğu kazanamadık. Sezonun tam anlamıyla başarılı olmadığını hissedebildiğimiz tek nokta bu. Her şeyi yaptık ama maalesef olmadı" dedi.

"ZALEWSKI İLE KONUŞTUM"

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili konuşan Szymanski "The Special One. Futbolda çok büyük bir figür. Onun Fenerbahçe'ye geleceğini beklemiyordum. Beraber çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından bunu saklamıyorum, Nicola Zalewski ( Roma'nın sol beki) ile transferi konuştum. Bize transfer olması için ikna etmeye çalışıyorum (Gülerek)." dedi.

Sebastian Szymanski'den Mourinho sözleri: Onunla iyi anlaşacağız

"MOURINHO İLE İYİ ANLAŞIRIZ!"

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın Türkiye'de iz bırakacağını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu "Jose Mourinho'nun Türk futboluna uyum sağlayacağını ve hak ettiği değeri bulacağını düşünüyorum. Orada çok fazla tutku var; o bunu seviyor. İşbirliğimizin iyi olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

"GÖRECEĞİZ, HER ŞEY OLABİLİR"

Geleceğiyle ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Şu anda geleceğimin nasıl olacağını söyleyemem. Benim odak noktam milli takım. Böyle bir sezondan sonra ve böyle büyük bir insanın kulübe gelmesinden sonra Fenerbahçe'de kalırsam hiçbir şey kaybetmem. Göreceğiz, her şey olabilir. Hiçbir şeyden asla emin olamazsınız" dedi.

Sebastian Szymanski'den Mourinho sözleri: Onunla iyi anlaşacağız
Sebastian Szymanski\'den Mourinho sözleri: Onunla iyi anlaşacağız

Sebastian Szymanski, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sebastian Szymanski'den Mourinho sözleri: Onunla iyi anlaşacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gregor Samsa: Bakalım o seninle anlaşacak mı? :)) 3 5 Yanıtla
  • Hasibe YILDIRIM: seninle herkes anlaşır kıral 0 0 Yanıtla

14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:15 Kız meselesi can aldı Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı Kız meselesi can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:28:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sebastian Szymanski'den Mourinho sözleri: Onunla iyi anlaşacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement