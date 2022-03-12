Sebastian Vettel'in kaskı tartışmalara neden oldu - Son Dakika
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Sebastian Vettel'in kaskı tartışmalara neden oldu

12.03.2022 17:26
Sebastian Vettel'in kaskı tartışmalara neden oldu

Formula 1 pilotu Sebastian Vettel'in kaskında yer alan 'Savaşa Hayır' yazısı ve ülke bayrakları arasında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı tartışmalara neden oldu.

Formula 1 pilotu Sebastian Vettel'in kaskında yer alan 'Savaşa Hayır' yazısı ve ülke bayrakları arasında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı tartışmalara neden oldu.

Alman F1 pilotu Sebastian Vettel'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto ettiği yeni kaskında 'Savaşa Hayır' yazısı ile birlikte ülkelerin bayrakları da yer aldı. Formula 1'in 2022 sezonu 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'i ile başlayacak. Sezon öncesi testlerinin ilk gününde Vettel, Ukrayna işgali karşıtı duruş sergileyerek 'Savaşa Hayır' yazısı ve içinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları da yer aldı. 4 kez Formula 1'de şampiyon olan Alman pilotun bu tavrı, Güney Kıbrıs yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

Vettel'in bugün koşulan Bahreyn yarışındaki kaskında hiçbir ülkenin bayrağının yer almaması dikkat çekti. Öte yandan bir tarafında beyaz güvercin diğer tarafında 'Savaşa Hayır' yazılı yine bu yarışta da giydiği görülüyor. - İSTANBUL

Sebastian Vettel'in kaskı tartışmalara neden oldu
Sebastian Vettel'in kaskı tartışmalara neden oldu

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Formula 1 pilotu Vettel'in yeni kaskında, KKTC bayrağı da bulunuyor Formula 1 pilotu Vettel'in yeni kaskında, KKTC bayrağı da bulunuyor

Sebastian Vettel, Togo Cumhuriyeti, Formula 1, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sebastian Vettel'in kaskı tartışmalara neden oldu - Son Dakika


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