Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe\'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştirecek olan deneyimli eldivenin ayrılık görüşmesi yapacağı öğrenildi.
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Livakovic'in Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Hırvat file bekçisinin Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.
Sarı-Lacivertli yönetimin de 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor.
2023-2024 sezonunun başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerin kalesini şu ana kadar 68 karşılaşmada korudu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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