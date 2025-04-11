Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan sıkılan Livakovic, Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyor. Formasını İrfan Can'a kaptıran ve teknik heyetin de gözünden düşen tecrübeli file bekçisi, yönetimle bu konuda bir görüşme gerçekleştirecek. Kulübün bonservis beklentisi 10 milyon euro.

11.04.2025 16:11
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Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştirecek olan deneyimli eldivenin ayrılık görüşmesi yapacağı öğrenildi.

TÜRK FUTBOLUNDAKİ KAOTIK ORTAMDAN SIKILMIŞ

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Livakovic'in Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Hırvat file bekçisinin Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TEKNİK HEYETİN PLANLARI ARASINDA YOK

Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertli yönetimin de 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor.

LIVAKOVIC'İN FENERBAHÇE RAKAMLARI

2023-2024 sezonunun başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerin kalesini şu ana kadar 68 karşılaşmada korudu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe\'den ayrılıyor
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Son Dakika Spor Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • murat olguner:
    İnşallah tamamı ayrılır Fenerbahçe ruhu yok takım cesed zaten 9 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIZ KOVACEVİC DEDIK SIZ IKI PENALTI KURTARDI DIYE MUSLERA ILE KIYASLADINIZ 6 5 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Artık şampiyonluk yaşamak isteyen gitsin 4 3 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    git kurtar kendini 3 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    10 lira veririz gelsin biz de top toplasın (GS) 1 1 Yanıtla
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