İzlanda-Türkiye maçı oynanmayabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzlanda-Türkiye maçı oynanmayabilir

Geniş Video İzle

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçı, İzlanda'nın Laugardalsvöllur Stadyumu'ndaki soğuk hava ve don olayı nedeniyle yarına ertelenebilir. UEFA müfettişleri, İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileriyle bir toplantı yapacak ve ona göre karar verecek.

14.10.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Oldukça soğuk bir havada oynanması beklenen maç öncesi önemli bir gelişme yaşanıyor.

MAÇ YARINA ERTELENEBİLİR

Soğuk ve saha koşulları nedeniyle iki ülkenin milli takımları da dün antrenmanlarını kapalı futbol stadyumu Midgardur'da gerçekleştirdi. Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışan milliler maç saatini beklemeye başladı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sebebi görülmemiş cinsten! İzlanda-Türkiye maçı oynanmayabilir

İzlanda'daki soğuk hava Laugardalsvöllur Stadyumu'nda don yaşanmasına neden oldu. UEFA müfettişleri, İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileriyle bir toplantı yapacak ve eğer maç ertelenirse, maçın yarın oynatılması planlanıyor.

Sebebi görülmemiş cinsten! İzlanda-Türkiye maçı oynanmayabilir
İzlanda-Türkiye maçı oynanmayabilir

İzlanda, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzlanda-Türkiye maçı oynanmayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    oynansa ne olacak sanki Türkiye bur sonraki kurada elenecek zaten 1 37 Yanıtla
  • ferhat eser:
    milleti küçük takımları yenecek oyalıyolar hiç bir şey olmaz bunlardan şenol güneş bu ülkeyi dünya 3 cüsü yaptı seneler önce ondan başka bir başarı yok hepsi hikaye 5 17 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Türkiye fos takım ve montella 1 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    2002 DUNYA 3.SU OLAN TAKIMIN ILK 11 DE 8 ADET GALATASARAY LI VARDI , NEREDE GALATASARAY ORADA BAŞARI, GERIYE KALAN 3 KISIDE, GS KALECISI YABANCI OLDUGU ICIN KOVACEVİC RÜŞTÜ, GALATASARAY STOPERININ BIRI YABANCI OLDUGU ICIN ALPAY , VE GS 10 NUMARASI HAGI OLDUGU ICIN YILDIRAY FERHAT ESER VE 7BAHCE, 8TAŞ A KAPAK 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yangın Hastalar tahliye ediliyor Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:41 Memura servis hizmeti devam edecek Memura servis hizmeti devam edecek
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
19:15 Samuel Eto’o’dan bir skandal hareket daha Samuel Eto'o'dan bir skandal hareket daha
18:56 Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği için bomba iddia Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği için bomba iddia
18:47 Başakşehir’de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
18:25 Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:52 Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var Teknik direktörünü yumrukladığı iddia edilen genç futbolcudan açıklama var
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
16:16 Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi’nde Galatasaray’ı 2-0 yendi Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 11:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: İzlanda-Türkiye maçı oynanmayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.