İzlanda-Türkiye maçı oynanmayabilir

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Oldukça soğuk bir havada oynanması beklenen maç öncesi önemli bir gelişme yaşanıyor.

MAÇ YARINA ERTELENEBİLİR

Soğuk ve saha koşulları nedeniyle iki ülkenin milli takımları da dün antrenmanlarını kapalı futbol stadyumu Midgardur'da gerçekleştirdi. Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışan milliler maç saatini beklemeye başladı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İzlanda'daki soğuk hava Laugardalsvöllur Stadyumu'nda don yaşanmasına neden oldu. UEFA müfettişleri, İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileriyle bir toplantı yapacak ve eğer maç ertelenirse, maçın yarın oynatılması planlanıyor.