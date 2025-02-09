Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Spor

Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği için direkt kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak.

09.02.2025 14:29
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sahalarda ender rastlanacak bir şekilde kırmızı kart gördü.

TOPA ÇIKMADAN DOKUNDU

Genç teknik adam, karşılaşmanın 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Yılmaz, karşılaşmanın kalan kısmını tribünden takip etti.

Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gördüğü bu kırmızı kart nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak.

Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

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Son Dakika Spor Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ugur Sonmez:
    gelecek haftaya yatırım yapılıyor tebrikler tff-mhk-fb üçgeni 39 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kendini bir şey sanan şahıs vasıfsız eleman 13 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    tarik yüce ferhat ve celikk toplanıp barınağa goturulmesi lazim 19 1 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    çocukluk aşkımsın helal sana ne yazdıysan Altına imazaml atarım reis !!! 13 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Milli maçta gördük taş arabası adam 4 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    çocukluk akmmm hayvan sana kemik kalmadı GT oğlanı 1 4 Yanıtla
  • Tatar9515:
    mal burak 2 1 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Liyakatli adam aramamissiniz 2 0 Yanıtla
  • Cihan Dalsuna:
    tarık annenle top oynayacakmis Burak amcan sen kapıda bekle 0 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Çok ama çok acemice bir hata.Top dışarı çıkmadan eline niye alıyosun Burak. 2 0 Yanıtla
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