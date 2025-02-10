Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu - Son Dakika
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Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu

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Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu. Transferin neden gerçekleşmediğini Karadeniz ekibinin teknik Direktörü Şenol Güneş açıkladı. Güneş, ''Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur'' dedi.

10.02.2025 23:34  Güncelleme: 23:41
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Trabzonspor forması giyen milli sol bek eren Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi gerçekleşmedi. Söz konusu transferin gerçekleşmeme nedenini bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıkladı.

"GALATASARAY VADEYİ UZATTI"

Eyüpspor maçı sonrası basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Güneş, "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu başlarken, bordo-mavililerin 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından sarı-kırmızılılar bu rakamı ödemeyeceklerini belirtip ve masadan kalkmıştı.

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki sol bekin bordo-mavililer ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, 20222 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı\'nın Galatasaray\'a transferi iptal oldu

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Son Dakika Spor Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hasan 78:
    sahtekarların(GS) arka bahçesi trabzon 16 86 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    hasan sana girsin tüm Trabzonlular, kendiniz gibi nmssz şikeci sanmayın. Biz şerefimizle tek başına herkesle mücadele ediyoruz çok şükür. 32 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    İyiki almadık. Gelcek diye ödüm kopuyordu. 24 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ederi 2 milyon euro. 20 6 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Bu yönetim İstanbulla transfer görüşmesi dahi yapılmaması gerektiğini hala öğrenemedi. 7 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adi Kıskançlar kicina skk 6 5 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    eren türkmen, o maçta taraftar sahaya madde yağdırdı. peki senin takımın gsye 3 1 yenildi 3 0 yenildi son senelerde kendi sahanda defalarca yenildin sahanda maçı sattın mı? topçuların gsli oyuncularla sarılarak kahkaka atarak çıktı sadece yabancılar değil Türkler. çağlar ismail vs. futbolcuları kanlı bıçaklı mı sanıyorsunuz? Son 10 maçta gsden en çok puan alan biziz. kötülükle bi yere kadar ilerlersin top oyna geç çamur atma işlerini 9 0 Yanıtla
  • Tatar9515:
    Eren i alsaydılar Türk futbolu için de güzel olabilirdi avrupada kendini gösterebilirdi 3 5 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Beşiktaş'ta da size dişe diş falan oynamadı. Siz top oynayamadınız kaleye gittiğinizde de gol atamadınz. Beşiktaş bi kere geldi orta açtı gol oldu. Bizde Abdül çizgiden çıkarmasa deplasmanda yeniyoduk GSyi, döndü duran toptan yedik. Gerçekleri gör. Futbol şansları bunlar. Basketbol gibi yetenekli takım her zaman kazanamıyo futbolda. alt lig takımı da maç kazanabiliyor futbolda, çünkü şans da önemli zevkli yanı da bu. 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HASAN 78 PİRTTTTT 4 1 Yanıtla
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