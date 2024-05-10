Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek

Spor

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yapacağı başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç'un aday olup olmayacağı merak edilirken, bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KOÇ İLE SARAN GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından Saadettin Saran ile görüşme yapacaklarını açıkladı. Bilecik, paylaşımında, "Başkanımız Ali Y. Koç'un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 1 1 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir" ifadelerine yer verdi.

SARAN, KOÇ'A SÜRE VERMİŞTİ

Daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerden yaptığı açıklamayla başkan Ali Koç'a cuma gününe kadar süre vermişti. Saran açıklamasında "Sayın Başkanımız, Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.