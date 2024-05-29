Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor

Geniş Video İzle

Seçime günler kalan Fenerbahçe'de yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezon kadro planlaması hakkında konuştu. Sportif Direktör Mario Branco ile çalışmaya devam edeceklerini açıklayan Koç, takımın yıldızlarını da satmayı düşünmüyor. Başkan Koç, ''İrfan Can, Ferdi, Fred, Osayi'ler... Bunların hepsi, olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda muhafaza edilecektir'' dedi.

29.05.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de seçime hazırlanan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezon kadro planlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Sportif direktör Mario Branco ile yola devam edeceklerini duyuran Koç, astronomik bir rakam gelmediği sürece sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerini de takımda tutacak.

BRANCO İLE YOLA DEVAM

Yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi veren Ali Koç, "Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Bu sene de bizimle devam edecek. Birkaç aydır o ve ekibi, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar, temaslar yaptı" dedi.

Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç takımın yıldızlarını bırakmıyor

"ASTRONOMİK TEKLİF GELMEZSE SATILMAYACAKLAR"

Kadroda çok eksikleri olmadığını belirten Koç, "İrfan Can, Ferdi, Fred, Osayi'ler... Bunların hepsi, olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda muhafaza edilecektir" ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç takımın yıldızlarını bırakmıyor

"ŞAMPİYONLUKLAR ARKA ARKAYA GELECEK"

Seneye daha da güçlü bir kadro kuracaklarını belirten Başkan Koç, "Geçmişten aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Zaten kadromuz çok iyi. Nereden belli, şu anda kadromuza olan ilgiden belli. Fenerbahçe'nin doğru nokta atışı yaptığı transferlerde nereden belli, transfer gelirlerinden belli. Fenerbahçe'nin futbolcularının gittiği kulüpler, liglerden belli. Son 2 iki yıldaki dönüşüme şahitlik ediyorsunuz. Işığın kocaman parladığını hissediyorsunuz diye düşünüyorum çünkü biz hissediyoruz. Biz, herkesi yendik, sistemi yenemedik ama önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz. O cam tavanı bir kere kırınca, göreceksiniz şampiyonluklar arka arkaya gelecek" açıklamasını yaptı.

Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor

İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mithat kibarkaya: adam hep sözünde duruyor bir galatasaraylı olarak Ali koç kalsın???? 9 2 Yanıtla
  • Mirac Gülaç: istersen Messi Ronaldo'yu getir. yine bu gemi seninle yürümez ali 6 3 Yanıtla
  • Recep Yaşakan: bence Ali Koç başkan istifa etmesi lazım Bu işler parayla çözülecek işler değil zaten Fenerbahçe'nin kadrosu hem Avrupa'da hem ligde şampiyon olması lazım bu kadro onun için istifa etmesi lazım Aziz Yıldırım görmesi lazım 1 3 Yanıtla
  • İlker Karakaya: adam ben oldukça fenevbahce şampiyon olamaz diyor yine aday :)))) 2 1 Yanıtla

17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
12:12 Rekabet Kurumu’ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:42 Taraftar kahrolacak Erden Timur’dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 18:00:03. #1.12#
SON DAKİKA: Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement