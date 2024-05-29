Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor

Spor

Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından defalarca kez aldatıldı

Fenerbahçe'de seçime hazırlanan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezon kadro planlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Sportif direktör Mario Branco ile yola devam edeceklerini duyuran Koç, astronomik bir rakam gelmediği sürece sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerini de takımda tutacak.

BRANCO İLE YOLA DEVAM

Yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi veren Ali Koç, "Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Bu sene de bizimle devam edecek. Birkaç aydır o ve ekibi, önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar, temaslar yaptı" dedi.

"ASTRONOMİK TEKLİF GELMEZSE SATILMAYACAKLAR"

Kadroda çok eksikleri olmadığını belirten Koç, "İrfan Can, Ferdi, Fred, Osayi'ler... Bunların hepsi, olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda muhafaza edilecektir" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLAR ARKA ARKAYA GELECEK"

Seneye daha da güçlü bir kadro kuracaklarını belirten Başkan Koç, "Geçmişten aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Zaten kadromuz çok iyi. Nereden belli, şu anda kadromuza olan ilgiden belli. Fenerbahçe'nin doğru nokta atışı yaptığı transferlerde nereden belli, transfer gelirlerinden belli. Fenerbahçe'nin futbolcularının gittiği kulüpler, liglerden belli. Son 2 iki yıldaki dönüşüme şahitlik ediyorsunuz. Işığın kocaman parladığını hissediyorsunuz diye düşünüyorum çünkü biz hissediyoruz. Biz, herkesi yendik, sistemi yenemedik ama önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz. O cam tavanı bir kere kırınca, göreceksiniz şampiyonluklar arka arkaya gelecek" açıklamasını yaptı.