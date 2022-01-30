Seçim sesleriyle çalkalanan Fenerbahçe'de başkan adayları şekillendi

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç yönetiminde bu sezon da beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, lider Trabzonspor'dan 17 puan fark yiyen teknik direktör Pereira ile yollarını ayırıp İsmail Kartal'ı takımın başına Koç'un istifasını istiyor.

Başkanlık koltuğunda dördüncü yılını geçiren Koç, henüz lig ya da Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yakalama başarısı elde edemedi. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki son durumu ve kulislerde konuşulan seçim iddialarını yorumladı.

İşte Gürcan Bilgiç'in başkanlık açıklaması:

"SARAN AÇIKLAMIŞTI"

"Şu an kulislerde adaylık için çalışma yapan birileri var mı? Sadece Sadettin Saran açıklamıştı adaylığını. Futbol takımının ikinci yarıyı nasıl yaşayacağı, seçimli kongre gelişmeleri için önemli olacak.

"FİKİR VERECEKTİR"

Yine de şubat ayındaki divan toplantısı, ardından gelecek mali kongrede yaşanacaklar da önemli. Kongre üyelerinin eleştiri dozu veya Ali Koç'a vereceği destek, dengelerle ilgili bir fikir verecektir.

"FİNANSMANA İHTİYACI OLACAK"

Fenerbahçe taraftarına sorduğunuzda ise 'istifa' kelimesini hiç çekinmeden kullanıyor ve başarısızlığın faturasını başkana kesiyor. Bugünkü durumda kim başkan olursa olsun, ciddi bir finansmana ihtiyacı olacak.

"İLHAN EKŞİOĞLU VE METİN ŞEN"

Çevresindeki isimlerin Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması için baskı yaptıklarını, ancak başkanın buna niyetli olmadığını duyuyoruz. O gruptan İlhan Ekşioğlu ismi öne çıkıyor. Ali Koç'un ilk ekibinden Metin Şen'in de 'Olağanüstü bir kongre olursa…' diyerek bazı temaslarda olduğu bilgileri de geliyor.

"AYDINLAR'A BASKI VAR"

Sadettin Saran olağan kongre için niyetli olduğunu söyledi, dolayısıyla potansiyel aday. Ama en büyük baskı Mehmet Ali Aydınlar'a yapılıyor. Kulübün iç dinamikleri, Aydınlar'ın elini taşın altına sokması için uğraşıyor."