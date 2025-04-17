Serdal Adalı, canlı yayında seçim tarihi duyurdu! Beşiktaşlılara bir de müjdesi var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdal Adalı, canlı yayında seçim tarihi duyurdu! Beşiktaşlılara bir de müjdesi var

Serdal Adalı, canlı yayında seçim tarihi duyurdu! Beşiktaşlılara bir de müjdesi var

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlılarda sezon sonunda yapılacak seçimin tarihini 11 Mayıs olarak açıkladı. Aday olacaklara seslenen Adalı, ''Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

17.04.2025 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'da konuşan Adalı, seçim tarihini açıklayıp müjdeli bir de haber verdi.

"SEÇİM TARİHİNİ 11 MAYIS OLARAK BELİRLEDİK"

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Divan Kurulu'nda yaşanan hadise tamamen Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler. Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik.

"11 MAYIS'A KADAR BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKAĞIZ"

11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Bundan sonra çok heveslisi olur bu işin! Sermaye artırımı camiaya moral olmuşken birileri gelip bu işi sabote etti. Birileri burayı birilerine mi pazarlamayı düşünüyor? Hasan Arat anlatamadığı şeyleri buyursun gelsin BJK TV'de anlatsın. Sağlığı da iyi Allah'a çok şükür. Eski konuşma kondisyonuna da ulaşmış. BJK TV emrinde 24 saat. Buyursun gelsin anlatsın 17 dakikalık konuşmasında ne vardı, ben mi kaçırdım? Siz 5 aydır ortada değilsiniz. Provoke etmek için geldi, dediğini de yaptı. Çok artık Beşiktaş'ı sevdiğini de zannetmiyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı, canlı yayında seçim tarihi duyurdu! Beşiktaşlılara bir de müjdesi var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hursit Yavas:
    bankalar birliginden cikis buyuk bir is olacak faizs buyuk paralar gidiyor ! 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:31:21. #7.11#
SON DAKİKA: Serdal Adalı, canlı yayında seçim tarihi duyurdu! Beşiktaşlılara bir de müjdesi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement