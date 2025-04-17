Serdal Adalı, canlı yayında seçim tarihi duyurdu! Beşiktaşlılara bir de müjdesi var

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'da konuşan Adalı, seçim tarihini açıklayıp müjdeli bir de haber verdi.

"SEÇİM TARİHİNİ 11 MAYIS OLARAK BELİRLEDİK"

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Divan Kurulu'nda yaşanan hadise tamamen Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler. Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik.

"11 MAYIS'A KADAR BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKAĞIZ"

11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Bundan sonra çok heveslisi olur bu işin! Sermaye artırımı camiaya moral olmuşken birileri gelip bu işi sabote etti. Birileri burayı birilerine mi pazarlamayı düşünüyor? Hasan Arat anlatamadığı şeyleri buyursun gelsin BJK TV'de anlatsın. Sağlığı da iyi Allah'a çok şükür. Eski konuşma kondisyonuna da ulaşmış. BJK TV emrinde 24 saat. Buyursun gelsin anlatsın 17 dakikalık konuşmasında ne vardı, ben mi kaçırdım? Siz 5 aydır ortada değilsiniz. Provoke etmek için geldi, dediğini de yaptı. Çok artık Beşiktaş'ı sevdiğini de zannetmiyorum."