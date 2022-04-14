'Şehre İzini Bırak' meydan okumasını Kübra Dağlı'nın takımı kazandı - Son Dakika
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'Şehre İzini Bırak' meydan okumasını Kübra Dağlı'nın takımı kazandı

14.04.2022 13:29
'Şehre İzini Bırak' meydan okumasını Kübra Dağlı'nın takımı kazandı

Red Bull'un aktif spor yapanların yanı sıra antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları da harekete geçirdiği 'Şehre İzini Bırak' projesinde sona gelindi.

Red Bull'un aktif spor yapanların yanı sıra antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları da harekete geçirdiği 'Şehre İzini Bırak' projesinde sona gelindi. Dünya şampiyonu Kübra Dağlı ile Türkiye'nin BMX'teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş'ın takım kurup, tatlı bir rekabete girdiği mücadelede Kübra Dağlı'nın takımı galip geldi.

Red Bull'un aktif yaşamı destekleyen 'Şehre İzini Bırak' kampanyasında sona gelindi. Türkiye'nin online aktif haritasını çıkartan projede dünya şampiyonu tekvandocu Kübra Dağlı ile Türkiye'nin BMX'teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş takım kurup, tatlı bir rekabete girmişti. 6 hafta süren rekabet boyunca birçok şehirden 2600'ü aşkın kişi şehre izlerini bırakmak için mücadeleye katıldı. Katılımcılar bu 6 hafta boyunca Kübra Dağlı'nın ya da Bora Altıntaş'ın takımına katılıp hem haftalık görevleri yaptı hem de şehre izlerini bıraktı. Her haftanın sonunda görevleri başarıyla yapan katılımcılar birbirinden değerli ödüller de kazandı. Mücadele sonunda koşucular toplam 13 bin 700 km koşarak şehirlerine izlerini bıraktı.

Birinci, Kübra ile birlikte Kazakistan yolcusu

Her hafta kazananın değiştiği zorlu mücadele sonunda Kübra Dağlı'nın liderlik ettiği 'Kırmızı takım' kampanyanın kazananı olmayı başardı. Dağlı'nın takımında koşan Ozan Hoşyılmaz, 650 km koşarak hem şehre hem de kampanyaya izini bıraktı. Tatlı rekabeti Kübra Dağlı'nın kazanmasına yardımcı olan Ozan Hoşyılmaz, Kazakistan'da gerçekleşecek yılın en zorlu etkinliklerinden Red Bull Quicksand'e Kübra Dağlı ile katılma hakkını elde etti. - İSTANBUL

'Şehre İzini Bırak' meydan okumasını Kübra Dağlı'nın takımı kazandı
'Şehre İzini Bırak' meydan okumasını Kübra Dağlı'nın takımı kazandı

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Bora Füzesi, Kazakistan, Türkiye, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Şehre İzini Bırak' meydan okumasını Kübra Dağlı'nın takımı kazandı - Son Dakika


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