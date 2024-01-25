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Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti - Son Dakika
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Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, RAMS Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada eski futbolcuları Deniz Türüç'e yüklendi. Yıldız futbolcuyu eleştiren Baki, ''Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir'' şeklinde konuştu.

25.01.2024 - 00:25,
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Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, RAMS Başakşehir maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"VAR NASIL ÇAĞIRMAZ?"

Maçın hakemi hakkında konuşan Baki, "Bu kadar bariz, net penaltı pozisyonu bu kadar barizken, gerek Çağdaş Hoca'nın ve tüm Başakşehirli oyuncuların bu kadar agresif, sert tepki göstermelerini anlayamadık. Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüyor biliyoruz. Bu penaltıyla ilgili algılar başladı. 15 dakika erkene götürmek isterim. Batshuayi'nin pozisyonu var. Başakşehirli oyuncu net penaltı yaptırdı. Haydi maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. VAR nasıl çağırmaz! VAR hakemi açıklandığı zaman az da olsa camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik" dedi.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Dimdik ayakta durduklarını söyleyen Selahattin Baki, "Herkes istediği gibi karşımıza dikiledursunlar, biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Dimdik ayaktayız. Kırılgan bir Fenerbahçe bekleyenler, çok beklerler." dedi.

"DENİZ'E YAZIKLAR OLSUN"

Maçta agresif hareketlerde bulunan eski futbolcuları Deniz Türüç'le ilgili de konuşan yönetici, "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

RAMS Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçeli Deniz Türüç Fenerbahçe maçında saha içindeki agresif tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük eleştiri aldı.

Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Selahattin Baki, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti - Son Dakika
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