Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki - Son Dakika
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Spor

Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği maçın ardından konuştu. Jose Mourinho'nun kendisiyle ilgili sözlerine teşekkür eden İnan, sarı-lacivertli taraftarlara ise "Fenerbahçeliler beni çok üzdü. Hep bir ağızdan küfretmeleri... Ben Fenerbahçe'ye asla saygısızlık yapmadım. Ben Galatasaray'da 10 sene oynadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Bunu gizleyemeyiz ama çalıştığımız takım için mücadele ediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

02.12.2024 23:42  Güncelleme: 00:27
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, çok iyi mücadele etmelerine rağmen yenildikleri için üzgün olduğunu belirtti. İnan, Fenerbahçeli taraftarlara tepkisini de dile getirdi.

"MOURINHO'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Jose Mourinho'nun kendisini hakkındaki sözlerini değerlendiren Selçuk İnan, "Bireysel bir hatadan golü yedik. Bu tür deplasmanlarda böyle büyük takımlara karşı hatalar yapınca geri dönüş zor oldu. 1-0'dan sonra takımımız oyunun hakimi oldu. İlk yarı topa daha fazla hakim olan taraf bizdik. Golü de bulduk. Birkaç pozisyonumuz da vardı. 75 dakika boyunca istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk, bunun üzerine de çok çalıştık. Bu kadar çok korner kullanmamalılardı. Çalışıyorsunuz ama burası en nihayetinde Fenerbahçe deplasmanı. Duran toptan gol yedik. Üzüldüm. Buraya kadar getirmiştik. 1-1'ken kontrataklar da yakaladık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İlk yarı istediğimiz gibi gelişti ama başlarında önemli bir hoca var, önemli değişiklikler yaptılar. Jose Mourinho sağ olsun. Benimle ilgili bunları söylemesi güzel. Saygı duyduğum biri. Sözleri onur verici. İlgilendiğim taraf biraz takımım. İyi mücadele ettik, daha da iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Mourinho'ya da teşekkürler" dedi.

"İLK YARI KONTROL BİZDEYDİ"

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, bireysel hatadan gol yemelerine rağmen ilk yarı boyunca oyunu kontrol ettiklerini vurguladı.

Fenerbahçe'den ilk yarıda daha üstün olduklarını anlatan İnan, "Üzgünüm çünkü oyuncularım çok iyi mücadele etti. En azından bu mücadele karşılığında 1 puan kazanabilirdik. İlk yarıda beraberliği de yakaladık ama ikinci yarı önemli oyuncuların da oyuna dahil olmasıyla ve skoru koruma psikolojisiyle geri çekildik. Geçişlerden tehlikeler yaşatabilirdik, pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin baskısı arka arkaya kazandığı kornerlerden kazandığı bir golle bu maçı benim için trajik şekilde kaybettik çünkü iyi mücadele vardı" diye konuştu.

"FENERBAHÇELİLER BENİ ÜZDÜ"

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine tepkisine kırıldığını ifade eden Selçuk İnan, "Fenerbahçeliler beni çok üzdü. Hep bir ağızdan küfretmeleri... Ben Fenerbahçe'ye asla saygısızlık yapmadım. Ben Galatasaray'da 10 sene oynadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Bunu gizleyemeyiz ama çalıştığımız takım için mücadele ediyoruz. Bir iş yapıyoruz, bazen çocuğum yanımda oluyor. Taraftarların hep bir ağızdan küfür etmesi normal görünüyor ülkemizde. Ben Fenerbahçe taraftarlarına hiçbir zaman saygısızlık yapmadım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Selçuk İnan\'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki

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Son Dakika Spor Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gökhan Kara:
    sende söv burdan hakkediyor onlar 31 30 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bırak Numara Yapma 10 49 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Terbiyesüz her yerde her zaman terbiyesizdir.. 30 9 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HANGİ STATDA KÜFÜR YOK 18 11 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    O yörenin kültürüdür küfür Selçuk. Hor görme kafaları hep güzeldir. Saygı,edep ve ahlak hayatlarında arka plandadır. 22 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Fener taraftarı pistir affetmez heleki 80 li 90 lı yıllarda Fikirtepe Selamsız Kulaksız Kasımpaşa tayfaları hakimdi geri vites yapmazlardı atara atar yaparlardı Kadıköy e deplasmana gelenleri kurbağalı dereye dökerlerdi hey gidi hey nerde eski fikirtepe tayfası... 2 10 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Aag fb de geç kaptan 1 0 Yanıtla
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