İmzayı atması an meselesi! Selçuk İnan Süper Lig takımının başına geçiyor - Son Dakika
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Spor

İmzayı atması an meselesi! Selçuk İnan Süper Lig takımının başına geçiyor

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Gaziantep FK, deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşma sağladı. İnan'ın resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor.

07.03.2024 16:27  Güncelleme: 17:06
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Kısa süre önce deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile büyük ölçüde anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'un haberine göre, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girişen Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaşmak üzere. İnan'ın resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor.

KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 13 maç görev alan İnan, 0.85 puan ortalaması tutturmuştu. Selçuk İnan, daha önce Eylül 2020-Ocak 2022 arasında da Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İmzayı atması an meselesi! Selçuk İnan Süper Lig takımının başına geçiyor

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzayı atması an meselesi! Selçuk İnan Süper Lig takımının başına geçiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmzayı atması an meselesi! Selçuk İnan Süper Lig takımının başına geçiyor - Son Dakika
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