Semih Kılıçsoy\'a dev talip! Beşiktaş aynı gün reddetti

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Beşiktaş'ta hafta başında çok önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Aralarında Portekiz'in de yer aldığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde yaz transfer mevsiminin son günü olan 2 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'a sürpriz bir talep geldi.

PORTO SEMİH'E TALİP OLDU

Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto, Beşiktaş yönetimine ulaşarak Semih Kılıçsoy'la ilgili taleplerini iletti. Genç yıldızın durumu hakkında bilgi almak istediklerini ileten Portekizliler, "Geçici transferi ya da bonservisi ile kalıcı transferi için belirlediğiniz şartlar var mı?" diye sordu.

BEŞİKTAŞ AYNI GÜN REDDETTİ

Aynı saatlerde yoğun bir transfer mesaisinde olan siyah-beyazlı yöneticiler, ekibine net bir mesaj yollayarak, "Yaz transfer döneminde Semih'i herhangi bir şartla elden çıkarmayı düşünmüyoruz. Oyuncumuzun ayrıldığı senaryo ile ilgili çeşitli şartlar belirlemiş değiliz" diyerek transfer pazarlığını başlamadan bitirdi.

VAN BRONCKHORST'UN TALEBİ

Yönetimin, Semih Kılıçsoy'un geleceği ile yakın bir zamanda teknik ekiple yaptığı görüşme nedeniyle bu kararı aldığı ortaya çıktı. Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'un 'geri çevrilemez" bir teklif olmadığı takdirde Semih'in kadroda kalmasını istediği, bu nedenle yönetimin tekliflere mesafeli durduğu ifade edildi. Rus ekibi Spartak Moskova'nın da milli yıldızla ilgili ciddi ilgisinin olduğu ancak Beşiktaş'a henüz net bir bir teklif yapmadığı biliniyor.

SEMİH'İN PERFORMANSI

Beşiktaş altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı formayla bu sezon 5 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti. Semih, geçen sezon ise görev aldığı 35 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası vermişti. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç golcünün takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.