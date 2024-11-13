Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 28 milyon euro teklif ettiler - Son Dakika
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Spor

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 28 milyon euro teklif ettiler

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Paris Saint-Germain, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a talip oldu. Sezon başında da milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibinin bonuslarla birlikte 28 milyon euroluk bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Dev kulüp, devre arasında yeniden siyah-beyazlılar ile masaya oturacak.

13.11.2024 19:39  Güncelleme: 19:49
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Avrupa'nın dev kulüpleri Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u takip etmeye devam ediyor. Milli futbolcu için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği öne sürüldü.

28 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLER

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, ara transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Öte yandan PSG'nin sezon başında Semih için Beşiktaş'a 20 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus içeren bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Dev kulübün ara transfer döneminde siyah-beyazlılar ile yeniden pazarlıklar için masaya oturacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 resmi maça çıkan Semih, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı verdi. Ayrıca milli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2028'de tamamlanacak.

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş\'a 28 milyon euro teklif ettiler

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 28 milyon euro teklif ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Johan Elmander:
    buna inanan varsa elimde köprü var satayım 13 2 Yanıtla
  • Mert Karalı:
    Arda bile 20 ye zor gitti buna 5 anca verirler 10 2 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Ben Fenerbahçeliyim. Bu çocuk bence son 10 yılın en iyi yerli forveti. Tek korkum yanlış hocaların elinde küsmesi. Gerçekten çok büyük bir forvet olacak Allahın İzniyle. 8 2 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Ferhat efendi haber yapmıştır yalan. 3 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Yalan atma parayla olsa bile kredi çeker yinede söyler bjk 1 2 Yanıtla
  • Adem Arslan:
    5 milyon verirlerse salın gitsin 1 2 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Yaw he he 1 1 Yanıtla
  • Sefa Albayrak:
    Tabi tabi 0 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    he he 0 1 Yanıtla
  • Mert Nobre:
    Hiç durmayın 15 veren varsa hayırlı olsun 0 1 Yanıtla
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