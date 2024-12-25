Semih Kılıçsoy'un 6 kilo fazlası çıktı - Son Dakika
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Semih Kılıçsoy'un 6 kilo fazlası çıktı

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Beşiktaş'ta geçen sezonki performansı aratan Semih Kılıçsoy'un 6 kilo fazlası olduğu ortaya çıktı. kilo alma sıkıntısı yaşayan Semih'in sağlık ekibinin -hazırladığı diyet programına uymadığı ve bu nedenle kilo aldığı öğrenildi. Taraftarların da tepkisiyle karşılaşan 19 yaşındaki futbolcunun takımın izinli olduğu dönemde ekstra çalışmalar yapması bekleniyor.

25.12.2024 17:59
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Beşiktaş'ta eski formunun uzağında kalan Semih Kılıçsoy, fazla kilosu olduğuna yönelik eleştirilerin odağında yer alıyordu. 19 yaşındaki genç yıldız ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

6 KİLO FAZLASI VAR

Fanatik'in haberine göre; kilo alma sıkıntısı yaşayan Semih Kılıçsoy, sağlık ekibinin uygulaması için hazırladığı diyet programına sadık kalmadı. Bu yüzden 6 kilo fazlası olduğu belirtilen Semih, eski formunun uzağında kaldı.

Semih Kılıçsoy'un 6 kilo fazlası çıktı

TEPKİ TOPLADI

Geçen sezonun sadece Beşiktaş'ta değil Süper Lig'de en öne çıkan isimlerinden biri olan 19 yaşındaki forvet, özellikle Immobile'nin sakatlık yaşadığı süreçte yeniden patlama yapması beklenirken fazla kiloları ile gündeme gelmesiyle taraftarın da tepkisini toplamaya başladı.

EKSTRA ÇALIŞACAK

Adı birçok takımla anılırken maç içinde çekilen pozlarıyla sosyal medyada gündem haline gelen Semih'in takımın izinli olduğu dönemde ekstra çalışmalar yapması bekleniyor. Semih'in bu eleştiriler nedeniyle moral olarak kötüye gittiği gelen haberler arasında.

Semih Kılıçsoy'un 6 kilo fazlası çıktı

GEÇEN SEZONU ARATIYOR

Geçen sezon yıldızını parlatan ve 12 gol 4 asistlik performans sergileyen Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıktı ve 2 gol 5 asistlik skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun siyah-beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Semih Kılıçsoy\'un 6 kilo fazlası çıktı

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Kılıçsoy'un 6 kilo fazlası çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Burak Şan:
    ferhat gibi şişme manken olmuş 5 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Ne 6 kilosu yaaa.Bu sözde futbolcu resmen tosun gibi.Futbolculuk yok ama kilo baya var. 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    cemil yumuşakoğlu annene sor anlatsın sana 1 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    6 MI ADAMIN YÜRÜYECEK HALJ YOK, BIRDE YUNUS AKGUN, BARIŞ ALPER ILE KIYASLIYOR 8TAŞ LILAR. NET 2.LIG TOPÇUSU 1 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Vallahi bjk formasını taşacak kapasite değil semih mahalle topçusu gibi bencil oynuyor al kilonu git bjk den 1 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    6 değil 16 kilo fazlası var ! 0 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    fitness yaparsa tabi kilo alır..Adamın supplament.kullandigi her halinden belli.Surekli hacimlendikce koşması yavaşlıyor 0 0 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Ne oldu la… Milli takımda oynatmadıkları için neredeyse hocayı asacaktınız !!! Siz ancak bir şeyi ya çok büyütürsünüz ya da yerle bir edersiniz. Bu çocuğu da yediniz… öyle bir yaptınız ki, çocuk sanki gol makinası ronaldo anasını satayım. öyle bir saçmaladınız ki, çocuk da buna inandı, artık oldum dedi ve daha da üstüne koymadı. Eeeee şimdiiii…. şimdi de çocuğu yerin dibine sokuyorsunuz…!!! Lan bu çocuk ne bir ronaldo olmuştu ne de şimdi hiç bir kalitesi olmayan bir oyuncu. Sadece düzgün bir akıl verici ile ilk başladığı gibi çok çalışıp kendini çok geliştirmesi gerekiyor. Bunu da ona çok iyi bir şekilde anlatmak gerekiyor. 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN ELINDE PATLAYAN PATLAYANA, 35 MİLYON EURO DERKEN ENDOMBİLİ OLUVERMİŞ, BIRDE MİLLİ TAKIMI KARISTIRDILAR BUNUN YUZUNDEN, YUNUS UN TIRNAĞI OLAMAZ. KOY FERHAT ESER FEROS U SAHADA BUNDAN DAHA KIVRAK ISLER YAPAR. 0 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Ferhat eser arkadan yiyor herhalde 0 0 Yanıtla
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