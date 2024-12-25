Semih Kılıçsoy\'un 6 kilo fazlası çıktı

Spor

Gazze için ateşkes yakın mı? İsrail\'den dikkat çeken açıklama

Beşiktaş'ta eski formunun uzağında kalan Semih Kılıçsoy, fazla kilosu olduğuna yönelik eleştirilerin odağında yer alıyordu. 19 yaşındaki genç yıldız ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

6 KİLO FAZLASI VAR

Fanatik'in haberine göre; kilo alma sıkıntısı yaşayan Semih Kılıçsoy, sağlık ekibinin uygulaması için hazırladığı diyet programına sadık kalmadı. Bu yüzden 6 kilo fazlası olduğu belirtilen Semih, eski formunun uzağında kaldı.

TEPKİ TOPLADI

Geçen sezonun sadece Beşiktaş'ta değil Süper Lig'de en öne çıkan isimlerinden biri olan 19 yaşındaki forvet, özellikle Immobile'nin sakatlık yaşadığı süreçte yeniden patlama yapması beklenirken fazla kiloları ile gündeme gelmesiyle taraftarın da tepkisini toplamaya başladı.

EKSTRA ÇALIŞACAK

Adı birçok takımla anılırken maç içinde çekilen pozlarıyla sosyal medyada gündem haline gelen Semih'in takımın izinli olduğu dönemde ekstra çalışmalar yapması bekleniyor. Semih'in bu eleştiriler nedeniyle moral olarak kötüye gittiği gelen haberler arasında.

GEÇEN SEZONU ARATIYOR

Geçen sezon yıldızını parlatan ve 12 gol 4 asistlik performans sergileyen Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıktı ve 2 gol 5 asistlik skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun siyah-beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.