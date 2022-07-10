Sen ne yaptın İsmail! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Hull City defansını perişan etti

Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi son hazırlık maçında Hull City ile karşılaşan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yine performansıyla yıldızlaştı.

İSMAİL YÜKSEK PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yıldızı İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin hazırlık kampı döneminde en dikkat çeken futbolculardan biri oldu. Savunma anlamında görevlerini eksiksiz yerine getiren İsmail Yüksek, takımının geriden oyun kurmasında da başrolü oynadı. Hull City maçının ilk yarısının son anlarında oyunun yönünü akıl dolu bir pasla değiştiren Yüksek, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan övgü aldı.