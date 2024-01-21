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Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golü görenler gözlerine inanamıyor

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendiği maçta 2 şık gole imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golü sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor\'a attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
21.01.2024 - 21:29,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi baştan sona üstün oynayan konuk takım maçtan 5-1'lik skorla ayrıldı.

KEREM 2 GOL ATTI

Maçın 4. ve 5. golleri yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlundan geldi.

TARAFTARLARDAN BEĞENİ YAĞDI

Son haftalarda zaman zaman eleştirilen yıldız futbolcu Kerem'in şık gollerine sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golleri görenler 'Yok artık' diyor
Görüntü: beIN SPORTS
Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golleri görenler 'Yok artık' diyor
Görüntü: beIN SPORTS
Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golleri görenler 'Yok artık' diyor
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (5)
  • Ali Arslan: Kesinlikle bu maç incelenmeli iki kulübün yetkililerinin tüm görüşmeleri vs tüm detaylar, resmen şike var Yanıtla 88 30
  • Ender Kervancıoğlu: Ali koç kesin televizyon başındaydı. Ona gelsin. Yanıtla 24 58
  • Recep Yaşakan: maalesef senin düşündüğün gibi değil Türkiye'nin başarılı tek takımın galatasaraydı hak etti hem Avrupa'da hem Türkiye'de nam etmiş Bir Fenerbahçeli olarak bunu söylüyorum 40 25
  • Ali Arslan: Recep Yaşakan kardeşim,TS neredeyse tamamı yedek veya süre almamış oyuncularla maça çıktı,burda net şike kokusu var,maçtan önce ne oluyorsa iki oyuncu son anda kadro dışı bırakılıyor,acaba şikeyimi kabul etmediler veya kurgudan haberleri yok oyunu bozmasinlar diyemi kadro dışı bırakılıyor Yanıtla 2 5
  • Oktay KUŞÇU: Adresini yaz sana bir koli mendil göndereyim göz yaşlarını silersin ancak yeter :) 2 4

Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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