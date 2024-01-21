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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi baştan sona üstün oynayan konuk takım maçtan 5-1'lik skorla ayrıldı.
Maçın 4. ve 5. golleri yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlundan geldi.
Son haftalarda zaman zaman eleştirilen yıldız futbolcu Kerem'in şık gollerine sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Son Dakika › Spor › Sen ne yaptın Kerem! Trabzonspor'a attığı golü görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika