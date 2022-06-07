Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

Türkiye ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçındaLFF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Milliler'de Doğukan Sinik adeta şov yaptı.

DOĞUKAN SİNİK'İ DURDURAMADILAR

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında rakiplerini geçerek ceza sahasına giren ve kaleci Setkus'u avlayan Doğukan, A Milli Takım'da ilk golünü attı. Etkili oyununu sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, 14. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde kaleciyi geçerek enfes bir gol daha attı. Doğukan Sinik'in bu golleri sosyal medyada gündeme otururken, futbolseverler genç yıldızdan övgüyle bahsetti.