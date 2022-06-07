Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

07.06.2022 22:14
Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Litvanya ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 14 dakikasında Doğukan Sinik şov yaparken, attığı iki golle Litvanya karşısında Ay-Yıldızlılara 2-0'lık üstünlüğü getirdi.

Türkiye ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçındaLFF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Milliler'de Doğukan Sinik adeta şov yaptı.

DOĞUKAN SİNİK'İ DURDURAMADILAR

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında rakiplerini geçerek ceza sahasına giren ve kaleci Setkus'u avlayan Doğukan, A Milli Takım'da ilk golünü attı. Etkili oyununu sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, 14. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde kaleciyi geçerek enfes bir gol daha attı. Doğukan Sinik'in bu golleri sosyal medyada gündeme otururken, futbolseverler genç yıldızdan övgüyle bahsetti.

YORUMLAR
500
Türkiye maçından notlar Türkiye maçından notlar Litvanya-Türkiye maçından notlar Litvanya-Türkiye maçından notlar

A Milli Futbol Takımı, Doğukan Sinik, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:58 Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 22:25:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement