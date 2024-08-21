Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım - Son Dakika
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Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım

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Beşiktaş, Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi gruplarında karşı karşıya geldiği Lugano ile bu kez UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kozlarını paylaşacak. İsviçre temsilcisi bu karşılaşma öncesinde geçen sezon siyah-beyazlıları 2-0'dan geri gelerek 3-2 yendiği karşılaşmanın gollerini 1O ay önce şundan oldu: Beşiktaş'a 10 dakikada 3 gol" notuyla paylaştı. Paylaşılan videonun dönemin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yenen gollerin ardından yaşadığı üzüntüyle son bulması dikkat çekti.

21.08.2024 16:50  Güncelleme: 19:31
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Beşiktaş, Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele ettiği İsviçre temsilcisi Lugano ile bu kez UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak ilk karşılaşma öncesinde ev sahibi takımından siyah-beyazlıları kızdıracak bir paylaşım geldi.

"10 AY ÖNCE ŞUNDAN OLDU"

Lugano, geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup maçında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0'dan gelip 10 dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etmişti. İsviçre temsilcisi, play-off turunun ilk maçı öncesinde bu geri dönüşünün videosunu "1O ay önce şundan oldu: Beşiktaş'a 10 dakikada 3 gol" notuyla paylaştı.

ŞENOL GÜNEŞ DETAYI

Öte yandan videonun sonundaki Şenol Güneş detayı da dikkat çekti. Lugano'nun attığı 3 golün yer aldığı video, dönemin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in gollerin ardından yaşadığı üzüntülü anlarla son buldu.

İşte o paylaşım;

Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 21.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İstanbul'daki rövanş karşılaşması ise 29 Perşembe günü saat 21.00'de TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak.

Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano\'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım

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Son Dakika Spor Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Seyyidali Can: lugano ya başarılar dilerim 9 87 Yanıtla
    Tolga çakır: Varmı kanında bir değişiklik 5 1
  • Osman Kaan: Bir Gs taraftarı olarak bu sefer bjk luganonun içinden geçer diyorum. Ferhat sen üstüne alınma ama 87 8 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Gs haricinde tum takimlarimiza avrupada basarilar 34 57 Yanıtla
    Ali Arat: galatasaray zaten basarili haklisin digerlerine dilek lazim 2 2 Tolga çakır: Sen ve senin bu paylaşımını beğenenleri kınamıyorum acıyorum yazık 1 2 Ali Arat: kemik hikayesi 0 1
  • Ümit Aytar: İnşallah Beşiktaş kazanır ama bence Lugano Beşiktaş'ı Duman edecek 10 56 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Bu sefer öyle olmayacak emin olun. Besiktasim galibiyeti alıp gelecek. 52 5 Yanıtla
  • ferhat eser: içinizden geçtiğimiz zaman ne paylaşacağımızı merak edin biraz 28 27 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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