Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano\'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım

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Beşiktaş, Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele ettiği İsviçre temsilcisi Lugano ile bu kez UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak ilk karşılaşma öncesinde ev sahibi takımından siyah-beyazlıları kızdıracak bir paylaşım geldi.

"10 AY ÖNCE ŞUNDAN OLDU"

Lugano, geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup maçında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-0'dan gelip 10 dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etmişti. İsviçre temsilcisi, play-off turunun ilk maçı öncesinde bu geri dönüşünün videosunu "1O ay önce şundan oldu: Beşiktaş'a 10 dakikada 3 gol" notuyla paylaştı.

ŞENOL GÜNEŞ DETAYI

Öte yandan videonun sonundaki Şenol Güneş detayı da dikkat çekti. Lugano'nun attığı 3 golün yer aldığı video, dönemin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in gollerin ardından yaşadığı üzüntülü anlarla son buldu.

İşte o paylaşım;

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 21.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İstanbul'daki rövanş karşılaşması ise 29 Perşembe günü saat 21.00'de TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak.