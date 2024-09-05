Şenol Güneş ilk transfer bombasını patlatıyor! Trabzonspor, Gift Orban'ın peşinde - Son Dakika
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Şenol Güneş ilk transfer bombasını patlatıyor! Trabzonspor, Gift Orban'ın peşinde

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Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden Bordo-Mavililer, sezona harika bir giriş yapan golcü futbolcu Gift Orban'ın peşine düştü. Lyon formasıyla Ligue 1'de ilk maçına çıkan ve maçın kaderini değiştiren Orban için Trabzonspor, Lyon'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

05.09.2024 16:16
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Başarılı antrenör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş olmuştu.

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Deneyimli teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor yönetiminin hedeflerinden biri de forvet transferi. Uzun süredir Onuachu için mesai harcayan Bordo-Mavililer, rotasını bir başka Nijeryalı golcüye kırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor'un gündemindeki isim Gift Orban. Bordo-Mavililer, Gift Orban için Lyon'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Bu sezon Lyon formasıyla Ligue 1'de ilk maçına Strasbourg karşısında çıkan Gift Orban, 59. dakikada dahil olduğu maçın kaderini değiştiren isim olmuştu. Gift Orban'ın oyuna dahil olduğu dakikada Lyon maçı 3-1 geride götürürken, Nijeryalı forvet 63'te skoru 3-3'e, 72'de ise 4-3'e getirerek takımının galibiyetinde başrol oynamıştı.

Şenol Güneş ilk transfer bombasını patlatıyor! Trabzonspor, Gift Orban\'ın peşinde

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Son Dakika Spor Şenol Güneş ilk transfer bombasını patlatıyor! Trabzonspor, Gift Orban'ın peşinde - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: Beşiktaşa yenilecek kadroyu hazırlıyor şenol hocam 12 18 Yanıtla
    Tarık yücel: işsizlik maaşı alan herbokolog konuştu yine 0 0
  • Bayram Yavuz: Heytt Beee! Bejeke nin içinden geçecek bakışı bunlar. Keskin Karadeniz Kartalı bakışı bunlar :) 10 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Okafor'u Trabzon'a al Şenol Hoca! 7 2 Yanıtla

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