Trabzonspor Başkanından Teknik Direktör Açıklamaları - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Başkanından Teknik Direktör Açıklamaları

Trabzonspor Başkanından Teknik Direktör Açıklamaları

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ve diğer isimlerle görüşmelerin sürdüğünü, perşembe gününe kadar bir teknik adamla anlaşmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Paul Onuachu'nun transfer durumu ve kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

02.09.2024 22:11
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Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, gündemdeki teknik direktörler ve takımın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPORLULAR OLARAK BİR ARADA OLMAMIZ LAZIM"

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Programında vardı. Açıklama yaptık dün, anlaşılan bir teknik adam yok. Teknik adamı Netleştirmek ve yola devam etmek istiyoruz. Şenol Hoca, Fatih Hoca, Hüseyin Hoca... Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak, bir arada olmamız lazım."

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Şenol Güneş ve birçok isimle görüşmelerimiz sürüyor. Henüz bir isimle anlaşmadık. Teknik direktör için siyasi bir müdahale olmadı, olması da mümkün değil. Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir."

"ŞENOL GÜNEŞ İLE ASIL GÖRÜŞMELER SALI VE ÇARŞAMBA"

Şenol Güneş ile anlaşmadık, belki salı günü anlaşırız. Doğrusu şu an bu. Niyetimiz teknik adamla bir an önce anlaşmak ve perşembe günü idmana çıkarmak. Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki üzerine Şenol Güneş ile görüştüm. Asıl görüşmemiz salı ve çarşamba günü olacak.

"FATİH TEKKE HAYRANIYIM"

Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım.

"BEN DE MEMNUN DEĞİLİM"

"Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."

PAUL ONUACHU AÇIKLAMASI

Paul Onuachu için 6 milyon euro ve bonuslar şeklinde transfer teklifimizi yaptık ama kulübü 15 milyon euroda diretiyor.

"YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR"

Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık.

"TRABZONSPOR MEN EDİLİRDİ"

7.1 milyar TL borç ödendi. UEFA'da 68 dosya kapatıldı. Avrupa'dan men ve transfer yasağı içeren dosyalardı. Bu paralar ödenmese, tazminatlarla birlikte 15 milyar TL üzerinde bir borcu konuşuyorduk.

"MENDY'E İTALYA'DAN TEKLİF GELDİ"

Batista Mendy için İtalya'dan teklif geldi ama kabul etmedik. 15 milyon euronun altında bir teklifti bu. 20 milyon euro ve üzerinde bir rakama göndeririz.

"ÖNEMLİ ARAZİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul'da iki, Trabzon'da bir önemli arazi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni havalimanının yanında 40 dönüm arazi aldık, burada başka bir şey yapacağız inşallah. Bunları yaparsak gelir dengesinde sabit bir şey yakalayabiliriz. Ya bunu başaracağız, ya da birileri gelip sürekli para verecek. Kartal'da inşallah buna benzer bir operasyon yapacağız. Eylül ayı sonu, Ekim başı gibi yapacağız inşallah. Bunlar zaten belirli izinler dahilinde ilerliyor. Kartal'daki projeyi becerebilirsek, çok önemli bir gelir olacak.

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