Trabzonspor Başkanından Teknik Direktör Açıklamaları

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, gündemdeki teknik direktörler ve takımın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde;
Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Programında vardı. Açıklama yaptık dün, anlaşılan bir teknik adam yok. Teknik adamı Netleştirmek ve yola devam etmek istiyoruz. Şenol Hoca, Fatih Hoca, Hüseyin Hoca... Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak, bir arada olmamız lazım."
Şenol Güneş ve birçok isimle görüşmelerimiz sürüyor. Henüz bir isimle anlaşmadık. Teknik direktör için siyasi bir müdahale olmadı, olması da mümkün değil. Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir."
Şenol Güneş ile anlaşmadık, belki salı günü anlaşırız. Doğrusu şu an bu. Niyetimiz teknik adamla bir an önce anlaşmak ve perşembe günü idmana çıkarmak. Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki üzerine Şenol Güneş ile görüştüm. Asıl görüşmemiz salı ve çarşamba günü olacak.
Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım.
"Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."
Paul Onuachu için 6 milyon euro ve bonuslar şeklinde transfer teklifimizi yaptık ama kulübü 15 milyon euroda diretiyor.
Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık.
7.1 milyar TL borç ödendi. UEFA'da 68 dosya kapatıldı. Avrupa'dan men ve transfer yasağı içeren dosyalardı. Bu paralar ödenmese, tazminatlarla birlikte 15 milyar TL üzerinde bir borcu konuşuyorduk.
Batista Mendy için İtalya'dan teklif geldi ama kabul etmedik. 15 milyon euronun altında bir teklifti bu. 20 milyon euro ve üzerinde bir rakama göndeririz.
İstanbul'da iki, Trabzon'da bir önemli arazi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni havalimanının yanında 40 dönüm arazi aldık, burada başka bir şey yapacağız inşallah. Bunları yaparsak gelir dengesinde sabit bir şey yakalayabiliriz. Ya bunu başaracağız, ya da birileri gelip sürekli para verecek. Kartal'da inşallah buna benzer bir operasyon yapacağız. Eylül ayı sonu, Ekim başı gibi yapacağız inşallah. Bunlar zaten belirli izinler dahilinde ilerliyor. Kartal'daki projeyi becerebilirsek, çok önemli bir gelir olacak.
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