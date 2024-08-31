Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı\'nın yerine Şenol Güneş\'i getirmek istiyor

Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da fatura Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçebilir. Başkan Ertuğrul Doğan, Güneş ile görüşerek ikna etmeye çalışıyor. Görüşmeler devam ediyor.

31.08.2024 10:50
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Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da fatura Abdullah Avcı'ya kesildi. Yönetim Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i göreve getirmek istiyor.

AVCI'NIN YERİNE GELECEK

Trabzonspor'un Avcı ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia ediliyor. Bordo-mavili yönetim, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçebilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan'ın Güneş ile görüştüğü ve ikna etmek için uğraş verdiği belirtiliyor. İlk görüşmeden sonuç alınamamasına rağmen temasların devam edeceği ifade edildi.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Türk Ak: TRABZONSPOR EVİNDE BEŞİKTAŞA 4 atar fener şampiyon olur bu sene 7 21 Yanıtla
  • ferhat eser: trabzonspor göztepe galatasaray gibi takımlar 2 ci lige doğru yol alır bu sene 6 14 Yanıtla
  • Ercan Güler: Süper lig devimi arkadaş ne başarısı varki hangi ara dev oldu ???? 10 8 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş: Fener kümeye 10 6 Yanıtla
  • Erkut Köse: Dünyada başka teknik direktör yokta bizim kulüpler hem aynı adamları getirip gönderiyorlar sürekli 11 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Her sene Mayıs'ta Şampiyon GALATASARAY oluyor :) 6 7 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Dönüşümlü olarak Bjk v Ts takasları devam ediyor 7 4 Yanıtla
  • Öztürk Aydemir: Bu seneninde şampiyonu yine belli. Doğrudur şuan kötüyüz. Birde gerçek var ki bu GS’ın ruhunda var. Yavaş yavaş geliyoruz. Şampiyonluğa doğru yolda ilerliyecek tek takım GS’dır! 3 3 Yanıtla
  • Ahmet Sagir: Geçmişe bak Ercan başarıyı görürsün İstanbul hariçinde kimin çok şampiyonluğu var bir bak 4 2 Yanıtla
  • Osman Erginyavuz: Şenol Güneş gelsin 1 0 Yanıtla

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