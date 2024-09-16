Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu - Son Dakika
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Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın hakemini eleştiren Güneş, ''6.oyuncu kuralını öğrenmemişler. Ben yayladaydım ama duydum onu'' dedi.

16.09.2024 09:30
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"12. ADAM DEVREYE GİRDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Bugün oyunu nasıl değerlendireceğim, oyuna başlarken bir planımız vardı, böylesine bir maçı düşünmedik. Kazanmak için sahaya çıkan takım, hiçbir parametrede öne çıkamadı. Buna rağmen bir puan iyi denilebilir. Bütün oyuncular yürekten oynadı. Rakip de güçlü, formda. Savunmada kalıp, hızlı çıksaydık pozisyon bulabilirdik ama onu yapamadık. Bu oyun bunu gerektirdi. Kaybedebilirdik. İki takım da ikişer puan kaybetti. 3 maçta 3 puan aldık. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Hala zor dönemden geçiyoruz. Bu oyuncular, takımı daha yukarıya getirecek. 12. adam dediğimiz taraftar, müthiş devreye girdi. Böyle bir maçı daha görmek istemiyoruz. Tek taraflı izlenen bir maç, güzel bir maç olmaz. Futbolun gidip - gelerek olması, karşılıklı olması gerekiyor. Onları sağlayamadık. Oyunumuzu tam göremedik. Başlangıçta iyiydik, baskı yapmaya çalıştık. Beklenmeyen bir pozisyon oldu. Kırmızı kart gördük. Golün gelmesi iyi oldu. Ama hiç çıkamayacağımızı düşünmedik. Onu çalışmamız lazım. Yeni geldik. Çok gelen insanlarımız var, onları mahcup etmeye hakkımız yok" dedi.

"6. OYUNCU KURALINI ÖĞRENMEMİŞLER"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, mücadelenin hakemini de sert şekilde eleştirdi. Deneyimli antrenör, "6.oyuncu kuralını öğrenmemişler. Ben yayladaydım ama duydum onu" dedi. O anlar çok konuşuldu.

Şenol Güneş\'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu

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Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    Ben trabzonsporun bu sene kümeye düşeceğini tahmin ediyorum 62 63 Yanıtla
  • Engin Sezgin:
    Doksan dakika on kişi oynayan bir takımı yenemeyen takımda ciddi sıkıntı vardır. 30 6 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Boş kafaya zımba takan kişinin kimseyi eleştirmeye hakkı yok 27 6 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    6. oyuncu kuralını senin TFF bile yayımlamamış, sen ona konuş laziko.. 11 11 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tazminat yükleniyor :)) 6 9 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    ferhan kargası Iyi uyuyabildinmi :)) 9 4 Yanıtla
  • Murat Topal:
    Ferhat hamsi buğulama yiyecekti ama nasibinde palamut varmış ???? 4 4 Yanıtla
  • Beykozlu:
    O değilde Şenol hocanın gömleğine hayran oldum maç sonu klarnet elinde aleme akacak bi havası vardı :) 1 2 Yanıtla
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