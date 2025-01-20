Şenol Güneş\'ten maça damga vuran olayla ilgili çarpıcı açıklama

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, maça damgasını vuran penaltı olayıyla ilgili konuştu.

"KEŞKE OLMASAYDI"

Güneş, "İkinci yarının ilk maçıydı. Kazanmamız gerekiyord. Taraftarın beklediği iyi oyun bugün sahaya yansıdı. Hep kaybederken dersler çıkarıyoruz kazanırken de dersler çıkarmalıyız. Oyuncular hepimizi mutlu etti. Oyun keyifli olunca taraftarlar da keyif alıyor. İkinci yarının başında penaltı pozisyonu oyun anlayışımıza aykırı oldu. Keşke olmasaydı. Uğurcan da penaltıyı kaçırabilirdi, atabilirdi. Taraftarın isteğini kırmak istemedi. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız. Gelişen takım olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ: ACELE ETMEYİN

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştan tecrübeli teknik adam, "Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin" dedi.

NE OLDU?

Bordo-mavililer, 46. dakikada Edin Visca'nın ceza sahasında Tolga Ciğerci'nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını bugün ikinci kez baba olan Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı. Sivassporlu oyuncuların Uğurcan'a sert tepki gösterdi. Deneyimli eldiven, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de izin vermeyince penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti. Yaşananların ardından topun başına bordo-mavililerin golcüsü Simon Banza geçti. 49. dakikada atışı kullanan Banza "Panenka" vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.