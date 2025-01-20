Şenol Güneş'ten maça damga vuran olayla ilgili çarpıcı açıklama - Son Dakika
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Spor

Şenol Güneş'ten maça damga vuran olayla ilgili çarpıcı açıklama

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor'u 4-0 yendikleri maçta kaleci Uğurcan Çakır'ın penaltı atmak istemesi ve ardından yaşananlarla ilgili konuştu. Güneş, '' İkinci yarının başında penaltı pozisyonu oyun anlayışımıza aykırı oldu. Keşke olmasaydı. Uğurcan da penaltıyı kaçırabilirdi, atabilirdi. Taraftarın isteğini kırmak istemedi. Ambiyansın öyle olması doğru değil'' dedi.

20.01.2025 23:06  Güncelleme: 23:35
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-0 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, maça damgasını vuran penaltı olayıyla ilgili konuştu.

"KEŞKE OLMASAYDI"

Güneş, "İkinci yarının ilk maçıydı. Kazanmamız gerekiyord. Taraftarın beklediği iyi oyun bugün sahaya yansıdı. Hep kaybederken dersler çıkarıyoruz kazanırken de dersler çıkarmalıyız. Oyuncular hepimizi mutlu etti. Oyun keyifli olunca taraftarlar da keyif alıyor. İkinci yarının başında penaltı pozisyonu oyun anlayışımıza aykırı oldu. Keşke olmasaydı. Uğurcan da penaltıyı kaçırabilirdi, atabilirdi. Taraftarın isteğini kırmak istemedi. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız. Gelişen takım olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'ten maça damga vuran olayla ilgili açıklama

TRANSFER SÖZLERİ: ACELE ETMEYİN

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştan tecrübeli teknik adam, "Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin" dedi.

Şenol Güneş'ten maça damga vuran olayla ilgili açıklama

NE OLDU?

Bordo-mavililer, 46. dakikada Edin Visca'nın ceza sahasında Tolga Ciğerci'nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını bugün ikinci kez baba olan Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı. Sivassporlu oyuncuların Uğurcan'a sert tepki gösterdi. Deneyimli eldiven, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de izin vermeyince penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti. Yaşananların ardından topun başına bordo-mavililerin golcüsü Simon Banza geçti. 49. dakikada atışı kullanan Banza "Panenka" vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.

Şenol Güneş\'ten maça damga vuran olayla ilgili çarpıcı açıklama

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Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten maça damga vuran olayla ilgili çarpıcı açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    çelik sen ne zaman yolcusun. işin yokmu senin 5 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sende En kısa Zamanda Yolcusunun 9 7 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Şenol 1-2 olamayız demekle doğru konuşmuş .pembe tablo çizmiyor hiç değilse 4 1 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Trabzon unutsun eski fırtınalı günleri 1 1 Yanıtla
  • erkan demir:
    87 oran di gol atari..iyiki atmadı. bahis sikesi var diye ortalığı yıkardı istanbul tayfası 0 2 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Uğurcan için özel bir gün olduğu için taraftarda istediği için kullanmak istedi Şenol hocanın yaptığı terbiyesizlik. Uğurcanın yeni bir çocuğu oldu ona armağan etmek istedi 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanane gtlek işim burada 1 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Uğurcan Gs maçında görcem seni KovAa 0 0 Yanıtla
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