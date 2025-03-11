Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu - Son Dakika
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Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu

Şenol Güneş, Trabzonspor\'daki yeni görevini duyurdu

Trabzonspor, Şenol Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Tekke'yi teknik direktörlüğe getirdi. Tekke 5 yıllık sözleşmeye imza atarken, bordo-mavililerde görev almaya devam edecek olan Güneş de imza törenine katıldı. Tecrübeli teknik adam, törende yaptığı açıklamada Karadeniz ekibindeki göreviyle ilgili detayları paylaştı.

11.03.2025 16:11
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Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, boşalan koltuğa başka bir efsane ismi Fatih Tekke'yi oturttu. Tekke, bordo-mavili kulübe imza atarken, Güneş de takımda görev almaya devam edecek. Tecrübeli futbol adamı, katıldığı imza töreninde yeni göreviyle ilgili konuştu.

TEKKE'NİN YERİNE GELDİĞİ GÜNEŞ DE KATILDI

Fatih Tekke için Papara Park'ta düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve bordo-mavililerin eski teknik direktörü Şenol Güneş de yer aldı. Basın toplantısının ardından Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

"ÜZÜLDÜK VE KAN DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK"

Törende açıklamalarda bulunan Güneş, "Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu

"İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ"

Yeni bir dönem başlıyor diye tecrübeli teknik adam, "Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu

ŞENOL GÜNEŞ'İN YENİ GÖREVİ

Kulüpte görev almaya devam edeceği bilinen Şenol Güneş, yeni görevi için "Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım. Fatih Hoca istediği zaman konuşuruz. İstekleri olursa, yanındayım. Yarışan kadro, geleceğin takımı... Bunları yaptıktan sonra kim olur, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE'DEN ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

Fatih Tekke ise Şenol Hoca'dan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi. Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu - Son Dakika

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