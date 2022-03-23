Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır - Son Dakika

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Avrupa Şampiyonası'ndan milletimizi, güreş ailemizi mutlu edecek sonuçlarla dönmeyi bekliyoruz." dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak. Şampiyonada ilk olarak Serbest Milli Takımı güreşçileri mindere çıkacak.

Milli güreşçileri Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret eden Eroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Serbest Milli Takımı'nın 26 Mart Cumartesi günü şampiyonaya katılmak için Budapeşte'ye gideceğini söyledi.

Kafilede yer alacağını belirten Eroğlu, "Hazırlıklarımızın tamamına yakını bitti. Takımlarımızın kadroları belli. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda güreş ailemizi, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Onları tekrar eskiden olduğu gibi altın madalyalarla, İstiklal Marşı'mız ile haberdar etmek istiyoruz. Buna gücümüz, enerjimiz var." diye konuştu.

Takımları gençleştirdiklerine işaret eden Eroğlu, "Biz sadece bugünün takımını kurmuyoruz, 2024, 2028, hatta 2032'nin temellerini atıyoruz. Şu anda 3-4 genç çocuğumuz var. Feyzullah Aktürk, 23 yaş altında 15 gün önce Avrupa şampiyonu oldu, hemen A takıma monte ettik. 57 kiloda 19 yaşında Muhammet var, başka genç sporcularımız da var. Biz, tecrübe ile gençliğin sentezini yapacağız ve dünümüzü, bugünümüzü ihmal etmeden inşallah geleceğe yatırım yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Güreş her zaman bu işi başarmış ender branşlardan biri." diyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ben de 'güreşi güreşçiler yönetecek' diye zaten söyledim. Karşınızda kravatlı, takım elbiseli bir federasyon başkanı yok. Defalarca dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat ikinciliği kazanmış, bu işte ter akıtmış, emek vermiş çok büyük şampiyonluklara imza atmış federasyon başkanı var. 'Kamplarda olacağım' dedim, işte şu an eşofmanımla karşınızdayım. Bu bir ekip, ruh işi. Arkadaşlarımız, sporcularımız bütün milli takımlarımız, kendilerine tarihin yüklemiş olduğu sorumluluğun farkındalar. Biz de farkındayız, onların yanındayız."

Şeref Eroğlu, Bulgaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların toplam 20 madalya kazandığını hatırlatarak, "Güreş cesaret ve zeka işi. Burada en önemli şey çalışmak. Seçim'den 3 gün sonra 9 Kasım'da görevi devralmıştık, gerçekten çok yoğunuz. Şimdi Avrupa şampiyonaları başladı. 23 yaş altında bütün güreşen kardeşlerimle gurur duydum. Hepsi Türk güreşçisine yakışan olgunlukla mücadelesini verdi. Tarihte ilk defa kadın takımımızın Avrupa şampiyonu olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Dolayısıyla önümüz açık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin masa başında da güçlü olduğunu söyleyen Eroğlu, "Türkiye gerçekten dünyada güreşte söz sahibi ülkelerden biri. Bizim geçmişimiz, mazimiz ortada. Defalarca dünya, olimpiyat, Avrupa şampiyonlukları kazanmış takımlarımız var. Biz bunların yanına yenilerini eklemek istiyoruz. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'ndan milletimizi, güreş ailemizi mutlu edecek sonuçlarla dönmeyi bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Gençalp: "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Necmi Gençalp, teknik ekip olarak göreve yeni geldiklerini hatırlatarak, "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Milli takım kadrosunda yeni ve sıklet değiştiren sporcuların bulunduğuna dikkati çeken Gençalp, şunları söyledi:

"İyi hazırlandık. Niğde'de kamp yaptık. Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'na katıldık, son hazırlıklarımızı da Elmadağ'da gerçekleştirdik. Türkiye'nin her zaman takım halinde kürsü hedefi vardır. Tabii altın madalyaya daha çok odaklanmamız lazım. İnşallah istediğimiz madalyaları alırız. Şampiyonaya hazırız. Taha, Soner, Süleyman gibi tecrübeli sporcularımız da var. Yeni gelen arkadaşlar da şampiyon olarak kendilerini ispatlamak istiyorlar. İnşallah başarılı olacağız."

Kadro

Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Muhammet Karavuş (57 kilo), Süleyman Atlı (61 kilo), Recep Aktaş (65 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Muhammed Akdeniz (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo), Burak Şahin (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo).