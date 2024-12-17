Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Spor

Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e zehir zemberek sözler

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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Aralık ayının sonunda yapılacak seçim öncesinde rakibi olan mevcut başkan Hüseyin Yücel'e yüklendi. Yücel artık ciddiye almadığını ve onunla çalışmak istemediğini belirten Adalı, '''Bu takımı yapanlardan hesap soracağım' deyince, bir an bu takımı ben kurdum zannettim. Hüseyin Bey, neredeyse 'Serdal Adalı'dan hesap soracağım' diyecek'' dedi.

17.12.2024 22:25  Güncelleme: 22:43
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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Aralık ayı sonundaki seçimler öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı, siyah-beyazlıların mevcut başkanı ve seçimdeki rakibi Hüseyin Yücel ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"20-25 SENEDİR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Gündem Beşiktaş YouTube kanalında konuşan Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Bugüne kadar Beşiktaş'ta görülmemiş bir eşbaşkanlık sistemi icat oldu. Hüseyin Bey'in, Onur Bey'in, Samet Hoca'nın ayrı ayrı ekibi var. Bir kulüpte 7 tane farklı futbol aklı olursa ortaya çıkacak sonuç bu olur. Son 20-25 senede hiç böylesini görmedim. 2 ayda bir teknik direktör değişiyor. Birtakım açıklamalarla başlayan ve Beşiktaş'ın adının hiçbir zaman yanında olmaması gereken komisyon, sahte evrak gibi konuşmalar oluyor. Biz çok kötü günler geçirdik ama işin manevi kısmında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Beşiktaş parayı kaybedebilir ama itibarını kaybedemez. Mayısı beklediğimde çok daha kötü bir Beşiktaş bulacağım korkusuyla aday oldum. Bu işin içinden nasıl çıkacağımızı tespit ettik. İnşallah seçimde genel kurul teveccüh gösterir ve yeni yıl itibarıyla temiz bir sayfa açarız.

"90 KİŞİYE GİDİP '5-10 VER' DEMEK GİBİ BİR PROJEM YOK"

Şu bölünmüşlüğü bir ortadan kaldırmam lazım. Başkanların çoğu ile zaman zaman tartışmalar yaşasak da sevgimizi, saygımızı yitirmedik. Camianın büyükleri ile bir araya geleceğiz. Beşiktaş bu hale hiç gelmedi. Maddi olarak böyle sorunlar oldu ama... Beşiktaş bitmez. Öyle 90 kişiye gidip 5-10 ver demek gibi bir projem yok. Beşiktaş'a yeni bir para girişi olması lazım. Geçen seçim, seçimi kaybettiğime üzüldüm ama gayrimenkul projesine başlayamadığım için daha da üzüldüm. Bu işten nasıl kurtulacağımızı biliyorum. Bu işe talip olan adam o bahsedilen 50 milyon euro'yu nasıl ödeyeceğini biliyor. Yarın sabah bu proje ile ilgili mal sahipleri ile tekrar görüşeceğim. Bu camia benim arkamda duracak, herkes birbirine kilitlenecek. Başka türlüsü zor.

"HÜSEYİN YÜCEL'İ CİDDİYE ALMIYORUM"

Ben artık Hüseyin Yücel'in açıklamalarını ciddiye almamaya başladım. 'Bu takımı yapandan hesap soracağım' falan diyince bir an kuşkuya düştüm. Hüseyi Bey neredeyse Serdal Adalı'dan hesap soracağım demeye getirdi. Söylediği şeyler, insanların aklıyla dalga geçer gibi. Kim kimden hesap soracak? Şu 1 seneyi ben geçirseydim sokağa çıkacak yüzüm olmazdı. Bu durumun bir suçlusu varsa yönetim kuruludur. Kimse kendini sıyırmaya kalkmasın. İyi yapılanlar onun, kötü yapılanlar başkanın. Yapılan tüm transferlerde var Hüseyin Bey, kime hesap soracak? Geçen Fikret Orman'ın da söylediği gibi 'papaz aynı pilavı bir defa yer' diyorum.

"CAMİANIN BÜYÜKLERİ GÖRMÜŞ DEMEK Kİ"

Hüseyin Bey, geçen seçim için 'Camianın bütün ileri gelenleri ve eski başkanları, Serdal Adalı'yı destekledi' dedi. Demek ki camianın ileri gelenleri ve eski başkanları, bu camiayı daha iyi tanıyormuş ki beni desteklemiş. Bugün geldiğimiz noktayı o gün görmüşler. Benim Beşiktaş'taki yöneticiliğimin toplamı 18 aydır, bunun 6 ayı da Metris'tedir. Hüseyin Bey, Yıldırım Demirören döneminde DenizBank'tan alınan 75 milyon euroluk bir krediden bahsetti. Hüseyin Bey'e akıl veren abileri, tarihleri karıştırmış. Ben, Yıldırım Demirören'in son 1 senesinde varım. Kredinin alındığı dönem vardım, nereye ne kadar kullanılmış onun da hesabı bende var. Büyük abilerinin verdiği sözlere fazla inanmasın. Hüseyin Bey'i yanıltıyorlar.

"SERGEN YALÇIN İLE ÇALIŞACAĞIM"

Ben, Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum. Sergen Yalçın, benimle çalışabilecek en iyi teknik direktör. Türkiye'de sportif direktörlük sistemi çalışmıyor. Yabancı hoca, yabancı sportif direktör belki olabilir. Ama Türk hocanın üstünde bir sportif direktör olmuyor.

190 MİLYON DOLARLIK PROJE

Geçen sene Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma ile gayrimenkul projemizden en azından 180-190 milyon dolar gelir elde edecektik. Her şey imzalanmıştı.

"34 YAŞINDAKİ 30 MİLYON EURO VERMEM"

Kimse 'Beşiktaş Futbol Takımı küçülecek' falan diye düşünmesin, imkansız böyle bir şey. Kimsenin alamayacağı oyuncuları alırız merak etmeyin. Ancak mali olarak düzelmeliyiz. Altyapıya eskisinin 10 katı önem vereceğim. Kimse benden 34 yaşındaki oyuncuya 30 milyon euro vermemi beklemesin. Vermeyeceğim, en azından ilk 1.5 sene vermeyeceğim.

"BU HÜSEYİN YÜCEL İLE ÇALIŞMAM"

Hüseyin Yücel'in şov yapmadan Beşiktaş için bir şeyler yapma niyeti varsa, buyursun gelsin. Ama şu geçtiğimiz bir senedeki Hüseyin Yücel ile çalışmam, kusura bakmasın. Kimse de beni zorlamasın.

"BEN HALA BURADAYIM"

Ben, her girdiğim seçimde doğruları söyledim. Yapamayacağım şeyleri de hiç vadetmedim. Kimseyi hayal dünyasına sürüklemedim. 1 sene önce bu hayalleri kurduranlar, şimdi ortada yok. Ama ben burada oturuyorum. Hüseyin Yücel'in 50 milyon euro lafı bitmiyor. Kanal kanal dağıtıyor. Laf ebeliğine hiç gerek yok. '50 milyon euro'yu yarın Bankalar Birliği'ne yatırıyorum' diyebiliyor mu? Yok. '50 milyon euro senet koyacağım' diyor. Senet ise 50'şer de biz koyarız.

    "MALİ KONUDA AHMET NUR ÇEBİ'YE GÜVENİRİM"

    Ahmet Nur Çebi'nin son ibra oylamasında, eski tüzükte olduğu gibi mali ve idari ayrı ayrı oylanacak diye düşünüyorduk. Bugün Ahmet Nur Çebi'yi idari olarak yine ibra etmem ama mali olarak Ahmet Nur Çebi'ye %100 güvenirim."

    Serdal Adalı\'dan Hüseyin Yücel\'e zehir zemberek sözler

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    Son Dakika Spor Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e zehir zemberek sözler - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (8)

    • Ferhat Oç eser:
      Ferhat sen ne 30 milyonundan bahsediyorsun Türkiye de kaç tane tinerci varsa o kadar taraftarınız var ne 30 milyonu maloglumal 21 6 Yanıtla
    • ferhat eser:
      30 MİLYON BEŞİKTAŞLININ BAŞKANI SERDAL ADALI DEVLET KURARIZ DEVLET SİYASETE BİZ YÖN VERİRİZ BURASI BEŞİKTAŞ HERKEZ AYAĞA 5 16 Yanıtla
    • Çelikk:
      Yine Boş Yapmış Ferhat, Gavatı Hırlama Sen Otur Ayağa Kalkma Şampiyon GS Olacak Beşiktaş 10cu Bitirecek 11 3 Yanıtla
    • Bilişim Hurda:
      KOLTUK KAVGASI BAŞLADI 9 3 Yanıtla
    • ferhat eser:
      ADAMIN ADI SERDAL ADALI 4 6 Yanıtla
    • Çelikk:
      Lan Hepiniz Aynı Poksunuz.. Sizden Ve Takımdan Bundan Sonra Hiç Birşey Olmaz.. Nokta... 4 3 Yanıtla
    • Ad Drsy:
      Buda hasan arat gibi sallamaya başladı 2 5 Yanıtla
    • Akay kayhan:
      bu yılın başında şampiyonluk uefa kupası hedefi olanlar şimdi başka başkan arıyorlar, başka sözüm yok..! 3 2 Yanıtla
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