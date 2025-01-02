Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi - Son Dakika
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Spor

Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ligde yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde tüm futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını kendi cebinden ödedi. Adalı'nın cebinden söz konusu ödemeler toplamda 5 milyon euro çıktı.

02.01.2025 19:16  Güncelleme: 19:54
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Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, daha koltuğa oturalı bir hafta olmadan siyah-beyazlı kulübün mali sorunlarını hafifletmek adına ilk icraatını yaptı.

FUTBOLCULARIN MAAŞ ALACAKLARINI CEBİNDEN ÖDEDİ

Adalı, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı. Toplamda 5 milyon euroyu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.

ADALI'DAN SERGEN SORUSUNA YANIT

Öte yandan Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte Rize'ye giden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük için ismi geçen Sergen Yalçın ile ilgili soruyu da yanıtladı. Adalı, "Sergen Yalçın süreci çok konuşuluyor. Neler söylersiniz?" sorusuna "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm" cevabını verdi.

Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi

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Son Dakika Spor Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Yalçın:
    balonlar için fazla para 17 1 Yanıtla
  • res:
    Üstüne para da verse gsaray basar geçer 6 9 Yanıtla
  • Taner Koç:
    MADEM BU KADAR ZENGİNSİNİZ FAKİR FUKARA DOYURUN 9 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ADAMIN ADI SERDAL ADALI 7 3 Yanıtla
  • davut batur:
    AMac ne yazık günah degilmi bu her gelen dünya kadar borca sokup klüpleri gidiyo işin tuhafı nur Çebi çebinden servet verdi sonraki sene şampiyon olamadı diye soylemedigini bırakmadılar ne için dunyada kimsenin yüzüne bakmadığı Topun 40 dakika oyunda kalabildiği seyir zevki olmayan TV gelirleri olmayan birakin stad ful dolsa bile bu paraların yanında çerez parasi Avrupa'da başarıli olsak diyecegiz ki Türk takimi hangi maçı izlerken rahat rahat izliyoruz kotu takıma da kotu oynuyorlar başarı yok bi tane dandik kupa için dünyanın paralarini verip vizyonsuz transferlerle kaliteyi de duşuruyorlar yerli oyuncuları oynatsalar en azından milli takıma faydaları olur hukumet yasak Koyacak abi borçlar bitkeden yabancı transfer yasağını getirceksin 2 milyon eurodan yukarı transferi yasaklitcaksij hak bakalım alt yapı nasil gelisiyo rekabet nasıl artiyor kalite de artar iki takım arasında kim şampiyon olur onu izluyoruz 8 2 Yanıtla
  • Bu Kim:
    vaybe zenginlik iyimi kötümü bilemedim 9 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Hüseyin Yücel ödememişmiydi ?! 7 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Semih deyil para takımda bile oynatmam 1 0 Yanıtla
  • Osman:
    yazık boşa masraf 0 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    bi kanun şart artık önüne gelen başkan olup yüzmilyonlarca borç yapıp gidiyor,noluyor nereye gidiyor akıbeti belli değil bu paraların 0 0 Yanıtla
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