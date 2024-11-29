Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak seçim öncesi şimdiden iki aday çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak seçim öncesi şimdiden iki aday çıktı

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Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından siyah-beyazlı camiada gözler mayıs ayında yapılacak seçime çevrildi. Başkanlık için akla gelen ilk isimler Serdal Adalı ve Fikret Orman oldu. Hem Adalı hem de Orman, yaptığı açıklamalarla adaylığa açık kapı bıraktı.

29.11.2024 15:38
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Beşiktaş'ta kaos ortamı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki görevini bırakan Hasan Arat, bu kez de kulüp başkanlığından istifa etti. Bu depremin ardından gözler mayıs ayındaki kongreye çevrildi. Akla gelen ilk isimler Serdal Adalı ve Fikret Orman, aday olup olmayacaklarıyla ilgili Sözcü'ye konuştu.

SERDAL ADALI: MAYIS AYINDA ADAY OLABİLİRİM

Camianın önde gelen isimlerinden Serdal Adalı, başkan adaylığı için sıcak bir tavır sergiledi. Adalı, adaylık ve ocak transfer dönemi için "Şartlar oluşursa mayıs ayında aday olabilirim. Ocak ayında ihtiyaç olan yerlere transfer olabilir. Ancak şov transferlerine ve Beşiktaş'ı çok borca sokabilecek transferlere karşıyım" dedi.

FİKRET ORMAN: BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAM

Siyah beyazlı kulübün eski başkanlarından Fikret Orman da Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmama adına genel kurulda adaylığa sıcak bakıyor. Başkanlık yaptığı dönemde camiadaki ortamı "2012 yılında ben başkan olduğumda kimse elini taşın altına koymamıştı." diye özetleyen Orman, görüşlerini "Aynı durum oluşursa tabii ki aday olurum. Çocukluk aşkın, büyük Beşiktaş'ı yalnız bırakmam" şeklinde dile getirdi.

Beşiktaş\'ta mayıs ayında yapılacak seçim öncesi şimdiden iki aday çıktı

Serdal Adalı, Fikret Orman, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak seçim öncesi şimdiden iki aday çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sadece Beşiktaş:
    CANIMIZ FEDA SANA BEŞİKTAŞ İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE YANINDAYIZ YEDİRMEYİZ İTE KÖPEĞE ŞANLI BEŞİKTAŞ 14 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    bu sene bjk havlu attı .seneye bakın . 6 5 Yanıtla
  • Sanji:
    Fiko yiyor ama başarı da getiriyor 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak seçim öncesi şimdiden iki aday çıktı - Son Dakika
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