Beşiktaş\'ta mayıs ayında yapılacak seçim öncesi şimdiden iki aday çıktı

Spor

Beşiktaş'ta kaos ortamı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.'deki görevini bırakan Hasan Arat, bu kez de kulüp başkanlığından istifa etti. Bu depremin ardından gözler mayıs ayındaki kongreye çevrildi. Akla gelen ilk isimler Serdal Adalı ve Fikret Orman, aday olup olmayacaklarıyla ilgili Sözcü'ye konuştu.

SERDAL ADALI: MAYIS AYINDA ADAY OLABİLİRİM

Camianın önde gelen isimlerinden Serdal Adalı, başkan adaylığı için sıcak bir tavır sergiledi. Adalı, adaylık ve ocak transfer dönemi için "Şartlar oluşursa mayıs ayında aday olabilirim. Ocak ayında ihtiyaç olan yerlere transfer olabilir. Ancak şov transferlerine ve Beşiktaş'ı çok borca sokabilecek transferlere karşıyım" dedi.

FİKRET ORMAN: BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAM

Siyah beyazlı kulübün eski başkanlarından Fikret Orman da Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmama adına genel kurulda adaylığa sıcak bakıyor. Başkanlık yaptığı dönemde camiadaki ortamı "2012 yılında ben başkan olduğumda kimse elini taşın altına koymamıştı." diye özetleyen Orman, görüşlerini "Aynı durum oluşursa tabii ki aday olurum. Çocukluk aşkın, büyük Beşiktaş'ı yalnız bırakmam" şeklinde dile getirdi.