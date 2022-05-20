Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe'de

20.05.2022 15:34
Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, milli defans oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, milli defans oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek. Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

Selahattin Baki ve Serdar Aziz, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz: " Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum"

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Serdar Aziz, "Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe'ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise, "Öncelikle hayırlı olsun. Ben de ekstra mutluyum çünkü ben yönetime girdiğim zaman benim de A'dan Z'ye içinde bulunduğum ilk transferdi, Serdar Aziz. Aradan üç sene geçmiş. Bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız, hem idmanda hem maçlarda elinden geleni ortaya koymaya çalışan çok iyi bir kardeşimiz. Bizden birisi, üç yılda da bunu ispatladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber saha içinde saha dışında bir bütün olarak mücadeleyi verip kazanacağız. Hayırlı olsun, mutluyum" dedi. - İSTANBUL

Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe'de
Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe'de

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serdar Aziz 3 yıl daha Fenerbahçe'de - Son Dakika


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