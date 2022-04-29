Serdar Dursun, 57'de penaltıyı kaçırdı, 62'de attı - Son Dakika
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Serdar Dursun, 57'de penaltıyı kaçırdı, 62'de attı

29.04.2022 22:32
Serdar Dursun, 57'de penaltıyı kaçırdı, 62'de attı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Gaziantep FK mücadelesinin 57. dakikasında penaltı vuruşunda topu auta gönderirken, 62. dakikasında ise gelişen atakta takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Gaziantep FK mücadelesinin 57. dakikasında penaltı vuruşunda topu auta gönderirken, 62. dakikasında ise gelişen atakta takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun, 55. dakikada kaleci Günay'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dursun topu auta gönderirken, Fenerbahçeli taraftarlar 30 yaşındaki futbolcuya tezahüratlarıyla destek verdi. Müsabakanın 62. dakikasında ise Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Serdar Dursun gelişine yaptığı vuruşla golü bulurken takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde toplamda 14 gol attı. - İSTANBUL

Serdar Dursun, 57'de penaltıyı kaçırdı, 62'de attı
Serdar Dursun, 57'de penaltıyı kaçırdı, 62'de attı
Serdar Dursun, 57'de penaltıyı kaçırdı, 62'de attı

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Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serdar Dursun, 57'de penaltıyı kaçırdı, 62'de attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Dursun, 57'de penaltıyı kaçırdı, 62'de attı - Son Dakika
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