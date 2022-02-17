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Serdar Dursun'a özel maske - Son Dakika

Serdar Dursun'a özel maske

17.02.2022 21:05
Serdar Dursun'a özel maske

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında özel maskeyle kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı karşılaşmada Serdar Dursun özel maskeyle yedek kulübesinde yer aldı. Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı. Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçında yedek kulübesinde yer aldı. - İSTANBUL

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Serdar Dursun, Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serdar Dursun'a özel maske - Son Dakika Spor


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