Serdar Dursun attı, İsmail Kartal rakibini sahadan sildi

İran Pers Körfez Ligi'nin 28. haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis,deplasmanda Mes Rafsanjan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İsmail Kartal'ın ekibi 3-0 kazandı.

Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+2'nci dakikada Ali Alipour, 44. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Milli oyuncumuz Serdar Dursun, Persepolis formasıyla 5. golünü kaydetti.

ÜST SIRALARI TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Persepolis, puanını 54 yaparak ikinci sıradaki Sepehan'ı takibini sürdürdü. Mes Rafsanjan ise 27 puanda kalarak ateş hattından yukarılara çıkamadı. Ligin bir sonraki maçında Persepolis, sahasında Kheybar'ı ağırlayacak. Mes Rafsanjan ise Zob Ahan deplasmanına gidecek.