Serdar Dursun'dan Ali Koç'a: İstifa etmemeli - Son Dakika
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Spor

Serdar Dursun'dan Ali Koç'a: İstifa etmemeli

Serdar Dursun\'dan Ali Koç\'a: İstifa etmemeli
19.06.2025 23:28
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Fenerbahçe'nin eski santrforu Serdar Dursun, eski kulübüyle alakalı açıklamalarda bulundu. Dursun, Başkan Ali Koç'un istifa etmemesi gerektiğini söyleuerek, ''Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri emeği var. Devam etmeli.'' dedi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serdar Dursun, İstanbul sokaklarında ailesiyle birlikte görüntülendi. Magazin Burada'ya konuşan Serdar Dursun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destekte bulundu.

''ALİ KOÇ İSTİFA ETMEMELİ''

Fenerbahçe'deki istifa söylemleriyle ilgili konuşan Serdar Dursun, "Ali Koç istifa etmeli mi?" sorusunu cevaplayarak, "Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri bir emek var. Ali Koç devam etmeli." dedi.

''FENERBAHÇE'NİN FORVETİ UZUN BOYLU OLMALI''

Tecrübeli santrfor, "Fenerbahçe bir forvet arayışında. Takımın forveti sence nasıl olmalı?" sorusunu da cevaplayarak, "Uzun boylu, topu tutan, tecrübeli, sakinliği olan bir forvet olur inşallah." sözlerini sarf etti.

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun'dan Ali Koç'a: İstifa etmemeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Pinokyo Net:
    bi insanın 1 tane doğrusu olmazmı ya ah serdar ah :) 11 7 Yanıtla
  • 4832Memo.:
    7 yıldır şampiyon olamayan takımın başkanı bir dakika bile durmamalı. 11 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Pinokyo senin sualleni zikummm gahebevladi akkyoiiun 0 5 Yanıtla
  • volkanaka1980:
    dış kapının dış mandalı hadi ordan yalaka 2 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    sen son bir şansı hak ediyorsun kral, dön yuvaya 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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