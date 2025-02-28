Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi - Son Dakika
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Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi

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İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Esteghlal'i konuk etti ve 2-1 mağlup etti. Ancak, karşılaşmada Serdar Dursun ile takım arkadaşları arasında ilginç bir penaltı krizi yaşandı. Serdar'ın kullandığı penaltıyı kaleci Seyed Hosseini çeldi ve hakem, kale çizgisi ihlali yaptığı için atışı tekrarladı. Ancak, Serdar'ın ikinci penaltıyı kullanmasına takım arkadaşları izin vermedi.

28.02.2025 08:18
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İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Lig'in 21. haftasında Esteghlal'i konuk ettil. Azadi Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

SERDAR DURSUN KRİZ ÇIKARDI

Maçın ilk yarının uzatma anlarında Serdar Dursun'un başrolünde olduğu ilginç bir pozisyon yaşandı. Persepolis'in 45+3'te Serdar'la kullandığı penaltıda kaleci Seyed Hosseini topu çeldi ancak hakem, İranlı file bekçisinin vuruştan önce kale çizgisi ihlali yaptığı için atışı tekrarladı.

Serdar Dursun'dan takım arkadaşlarını kızdıran hareket

80. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Serdar ikinci kez penaltıyı kullanmak istedi ancak takım arkadaşları buna izin vermedi. 45+4. dakikada topun başına geçen Hossein Kanaani penaltıyı gole çevirdi.

Ev sahibi ekibin diğer golü 71. dakikada Ali Alipour'dan geldi. 55. dakikada Alireza Koushki'nin attığı gol ise Esteghlal'e yetmedi. Bu arada Serdar Dursun, ilk 11'de başladığı maçın 80. dakikasında yerini Isa Ale Kasir'e bıraktı.

Serdar Dursun\'dan İran\'da penaltı krizi

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Son Dakika Spor Serdar Dursun'dan İran'da penaltı krizi - Son Dakika

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