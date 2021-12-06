Serdar Dursun'u Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "Nöbetçi golcü" lakaplı Semih Şentürk'e benzeten sarı-lacivertli taraftarlar, milli yıldızdan övgüyle bahsettikleri binlerce paylaşım yaptı. Gösterilen yoğun ilginin sonucu olarak Serdar Dursun'un adı uzun süre sosyal medya gündeminin zirvesinden düşmedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe , sahasında Çaykur Rizespor 'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada sonradan oyuna girip hat-trick yapan Serdar Dursun sarı-lacivertli taraftarları mest etti.

Son Dakika › Spor › Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi - Son Dakika Spor

Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi

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