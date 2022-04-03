Şeref Eroğlu: "Bütün rekorları kırdık" - Son Dakika
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Şeref Eroğlu: "Bütün rekorları kırdık"

03.04.2022 21:58
Şeref Eroğlu: "Bütün rekorları kırdık"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, aldıkları madalyalarla tüm rekorları kırdıklarını ifade ederken, hedeflerinin Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, aldıkları madalyalarla tüm rekorları kırdıklarını ifade ederken, hedeflerinin Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplamda 17 madalya kazanan, kadınlarda takım halinde şampiyon, serbest stilde ikinci ve grekoromen stilde ikinci olan Türkiye Güreş Milli Takımı rekor kırdı. Şampiyona hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, haklı bir gurur yaşadığını ifade ederek, "Bugün 17. madalyamızı aldık ve tarihe not düştük. Avrupa şampiyonalarında 16 madalya vardı, 17 ile rekoru kırdık ve 18'e taşıyacağız. Çok uğraştık, mücadele verdik. 3 aydan beri çocuklar kamptalar. Biz de uğraşıyoruz. Hem takımları kurduk hem genç çocukları koyduk ve hem burada o çocuklar savaştılar. 30 tane sporcumuzu öncelikle gözlerinden öpüyorum. Burada büyük Türk milletini temsil etmek yürek ister. Madalya alan 17 kişiyi tekrardan gözlerinden öpüyorum. Onlar görevlerini layıkıyla yaptılar. İlk defa 10 sıklette güreştiğimiz ilk şampiyona. Yine 10 sıklette 7 madalya aldık, bu da ilk. Kadınların takım halinde Avrupa şampiyonluğu çok önemli ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Serbest takımı Avrupa ikincisi oldu. Grekoromende yine 2. olduk, 1 maç daha alsak şampiyonduk. Bu nazarlık olsun. İnşallah bunu Dünya Güreş Şampiyonası'nda telafi edeceğiz. Onlar da söyledi. Ben bu konuda bize destek olan bütün güreşseverlere, devlet büyüklerimize teşekkürü borç bilirim. Bütün rekorlar kırılmak içindir ve biz kırdık. Benim sporcum Türk sporcusu, atak yapan, kovalayan ve galibiyet için terini ortaya koyan sporcular olacak dedim. Bugün gördünüz, Murat'ı, Kerem'i, Emre'yi ve bütün genç kardeşlerimizi. Feyzullah 20 günde iki defa şampiyon oldu. Emre'nin bedeni küçük ama yüreği büyük. Her zaman söylerim bedenleri değil, yürekleri kadar yer kaplarlar insanlar. Emeklerine sağlık. Başarı bir kişinin değil, hepimizin. Birbirimize inandık ve güvendik. İyi günde, kötü günde, başkanınız olarak, eski şampiyon abiniz olarak, her zaman yanınızda olacağım dedim. Sizden tek isteğim Türk milletine yaraşır bir mücadele ortaya koyun dedim. Ülkemiz yeni şampiyon gençler kazandı. 106. Avrupa şampiyonluğu oldu. Bu çocuklar tarihe geçtiler. Türk sporuna isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Burası birinci durak, bundan sonra Dünya Şampiyonası var. Oradan sonra Olimpiyat Oyunları var. Madalya töreninden önce Dünya Güreş Federasyonu Başkanı ile birlikteydik. 'Nereden buldun bu gençleri' dedi. Dedim fark etmez kim gelirse gelsin güreşir bizde. Hepsi kardeşlerimiz, evlatlarımız. Başarma azmi olan gençler. Bütün salon bizim çocukları konuşuyor. 1-1 yendiğimiz, 2-0 yendiğimiz maç yok. Bütün oyunları sayı ve teknik üstünlükle kazandık. Sporda sonlar değil sonuçlar var. Biz çalışırsak bu iş böyle devam eder. Onlara her zaman potansiyelinizi ortaya koyun ve savaşın dedim. Ben tekrar sizin aracılığınızla çocuklara teşekkür ediyorum. Türk medyasına ve basınına teşekkür ediyorum, aramızda köprü oldunuz. Bu aziz ve mübarek gündemde insanlar bizi izledi. Biz de onlara bir bayram hediyesi yapalım dedik. Her şey Türkiye, Türk milleti, Türk Devleti ve güreşi için" dedi. - BUDAPEŞTE

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Türkiye Güreş Federasyonu, Şeref Eroğlu, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şeref Eroğlu: 'Bütün rekorları kırdık' - Son Dakika


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