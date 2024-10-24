Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e küfür gibi sözler: Ağzına sokarım lafı - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e küfür gibi sözler: Ağzına sokarım lafı

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki "Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor?" sözlerine "Reyting için yapıyor" cevabını vermişti. Yalçın da "Bende apoletler var, sende ne var? Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, ağzına sokarım lafı" diyerek çok sert bir karşılık verdi ve gerilimi tırmandırdı.

24.10.2024 17:50  Güncelleme: 18:10
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin ile şu sıralar yorumculuk yapan Sergen Yalçın arasındaki gerilim her geçen gün tırmanarak devam ediyor. Yalçın, kendisinin ilk sözlerine yanıt veren genç teknik adama çok sert karşılık verdi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Nuri Şahin için "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Soru bu. Antalya'da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund'a hoca ol. Bu nasıl oluyor? Bu basit bir şey mi? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?" demişti.

NURİ ŞAHİN: REYTİNG İÇİN YAPIYOR

Yalçın'ın sözlerine yanıt veren genç çalıştırıcı ise "Söylediklerine çok güldüm. Bence komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Zaten bu yüzden reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım, konuşulsun' diyerek. Benim hayata felsefeme, değerlerime çok ters bir durum. Hiçbir zaman bir hocayı, futbolcuyu eleştirmem" açıklamasını yapmıştı.

"AĞZINA SOKARIM LAFI"

Real Madrid deplasmanından 5-2 gibi ağır bir skorla ayrılan Dortmund'ta eleştiri okları Nuri Şahin'e çevrilmişti. KAFA Sports'ta Nuri Şahin'e cevap veren Sergen Yalçın, "Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma. Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var? Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, ağzına sokarım lafı. Önce başarılı olsunlar, kupalar kazansınlar, ondan sonra karşılıklı konuşalım. Aynı seviyede değiliz. Reyting için Nuri Şahin'e niye sallayayım? Nuri'nin ne reytingi var? Şu an senin antrenörlük seviyen benimle ilgili konuşacak noktada değil" sözlerini sarf etti.

"AYNI SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Farioli ve Nuri Şahin ile aynı seviyede olmadığını dile getiren Sergen Yalçın, "Farioli hakkında zaten konuşmaya cesaret edemezsin çünkü senin öyle bir antrenörlüğün yok. Sen henüz antrenörlük seviyesinde oralara çıkmadın. Aramızda fark var. Bende kupalar var. Ben çoktan çıktım oralara. Aynı seviyede değiliz hocam Farioli ile falan. Bunların hiçbir başarıları yok. Önce bir başarılı olup kupaları alsınlar sonra gelip masada konuşalım" şeklinde konuştu.

"SENİ BİTİRİRİM! SUS, İŞİNİ YAP"

Nuri Şahin'in "reyting" vurgusuna değinen Yalçın, "Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'yi konuşup kimden reyting alacağız? Ayrıca çocuk için kötü şeyler de söylemedim ama sen bana tutup böyle şeyler dersen ben seni bitiririm. Sen sus işini yap. Türk olarak senle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bak. Senin antrenörlük seviyen şu an benle konuşacak pozisyonda değil kusura bakmasın" dedi.

"NE KADAR TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİĞİ TARTIŞILIR"

Nuri Şahin için "Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyor tartışılır" diyen Sergen Yalçın, "Bak sana ne güzel orada değer vermişler. Sana koskoca Dortmund takımını emanet etmişler. İnşallah çok başarılı olursun da Türkiye'yi temsil etmiş olursun. Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyorsa artık o da tartışılır. Harvard'a gideceksin, 3 ay dümenden eğitim alacaksın onu pompalayacaksın sosyal medyadan... Onu geçeceksin, onu yemezler burada. Sen onu Almanya'da falan yapacaksın, burada olmaz o iş" diyerek sözlerini noktaladı.

Sergen Yalçın\'dan Nuri Şahin\'e küfür gibi sözler: Ağzına sokarım lafı

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e küfür gibi sözler: Ağzına sokarım lafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • ömer özdaş:
    Sende ne apoletleri var anlamadım veli efendidenmi verdiler 16 1 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Sergen boş yapmış. Adam Realde oynadı başarıları da var. 12 1 Yanıtla
  • M. Akif Keskin:
    Sergen hoca hiç yakışmıyor 10 2 Yanıtla
  • Özgür:
    Nuri Şahin hocam haklı adamlar görmüş bir ışık getirmiş takımın başına inşallah böyle köklü klüplerde yerli hocalarımız başarılı olur bizde gurur duyarız 10 2 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    sergen boş yapıyorsun koçum. 10 1 Yanıtla
  • Kenan Başkurt:
    Verilen cevaplar seni hoşnut etmiyor ve eleştirdiğin gibi eleştiriye gelemiyorsan kimse hakkında yorum yapmayacaksın 8 1 Yanıtla
  • Hasan Arguner:
    Nuri şahin kim ya.... 0 7 Yanıtla
  • soner:
    Osmanlı imp iki beyliği gibi Kendileriyle uğraşıp düşman sevindiriyorlar Kenarda fırsat bekleyenlere prim veriyorlar Ne oldu sergen bey sen şimdi doğru söyledin diyelim adam Almanya’da rezil ediyorsun oldu mu şimdi Yada sen konuştun diye yarın sana takım mı emanet edecekler Karınız ne oldu 6 1 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Sergen boş yapmaya devam ediyor 4 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş İnsan Bunlar 2 1 Yanıtla
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