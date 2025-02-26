Sergen Yalc¸ın s¸ampiyonu s¸imdiden ilan etti - Son Dakika
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Sergen Yalc¸ın s¸ampiyonu s¸imdiden ilan etti

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Ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda avantajlı olduğunu belirtti. Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendirdi. Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda puan kayıpları yaşayabileceğini ima eden Yalçın, Fenerbahçe'nin kalan maçlarını kayıpsız geçmek zorunda olduğunu, aksi takdirde şampiyonluk yarışında geriye düşeceğini belirtti.

26.02.2025 08:13  Güncelleme: 08:32
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı ve golsüz eşitlikle sona eren mücadele, şampiyonluk yarışında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın, derbinin ardından yaptığı analizle dikkatleri üzerine çekerken, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki avantajına vurgu yaptı.

"S¸AMPİYONLUK İPLERİNİ ELİNDE TUTUYOR"

Yalçın, "Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüzde 90." dedi. Yalçın'a göre, sarı-kırmızılı ekip elde ettiği bu kritik avantajı, sezon sonuna kadar koruyabilecek potansiyele sahip. Trabzon deplasmanı var, Beşiktaş deplasmanı var, değil mi? İki tane büyük takımla deplasmanda oynayacak. İki tane beraberlik alsa, ne olacak ki?" Bu sözlerle Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanlarda puan kayıpları yaşayabileceğini ima eden Yalçın, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk yolunda tökezleyebileceğine işaret etti.

Yalçın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için adeta mucizeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yalçın, "Fenerbahçe'nin bundan sonraki kalan 12-13 maçını kazanacağını hesaplayarak konuşuyoruz yani!" Bu sözlerle Yalçın, Fenerbahçe'nin kalan maçlarını kayıpsız geçmek zorunda olduğunu, aksi takdirde şampiyonluk yarışında geriye düşeceğini belirtti.

Sergen Yalc¸ın s¸ampiyonu s¸imdiden ilan etti

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Son Dakika Spor Sergen Yalc¸ın s¸ampiyonu s¸imdiden ilan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Kosar:
    futbol dehası Acun öyle düşünmüyor, vardır bir bildiği vardır bir fırıldaklık 0 0 Yanıtla
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