Sergen Yalçın 3 takımın ismini verip ''İkisi kesin küme düşer'' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sergen Yalçın 3 takımın ismini verip ''İkisi kesin küme düşer'' dedi

Sergen Yalçın 3 takımın ismini verip \'\'İkisi kesin küme düşer\'\' dedi

Süper Lig'in alt sıraları hakkında tahminlerde bulunan teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, ''yüzde yüz'' diyerek 3 takımın ismini verdi ve 2'sinin kesin küme düşeceğini iddia etti. Yalçın, ''Net söylüyorum bunu da yazın. Sivas, Alanya ve Bodrum... 3'ünden 2'si düşer. Yüzde yüz diyorum yüzde yüz'' ifadelerini kullandı.

14.04.2025 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında Süper Lig'den düşecek takımlara dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

"HİÇ KURTULUŞU YOK"

Küme düşme ihtimali olan takımlar hakkında konuşan Yalçın, "Sivasspor yüzde 90 öteki ligin yolcusu. İçeride Bodrum maçı var. Onu yendi yendi, yenemezse gitti. Hiç kurtuluşu yok. Bodrum FK'nin maçları zor. Bodrum'un hâlâ kümede kalma ihtimalini çok zor görüyorum açık söyleyeyim. Kayserispor kurtardı, 6 hafta önce söyledim Kayseri küme düşmez diye. Kayserispor'un iç sahada bir oyunu var. Bir Kayserispor gerçeği var iç sahada. Beni burada şaşırtan tek takım Çaykur Rizespor. Ligin en iyi kadrolarından birine sahip, İlhan Hoca çok formsuz. Buradan İlhan Palut'a tek tavsiyem de şu; teknik direktör böyle zamanlarda lazım takıma, iyi giderken değil. İyi giderken herkes yapar, böyle zamanlarda lazım. Bu sene çok formsuz İlhan Palut ama o takıma lazımsın. İpin ucunu kaçırmış benim gördüğüm kadarıyla. Tecrübeli hocalar böyle dönemlerde ortaya çıkarlar ve o takımı toparlarlar" dedi.

"YÜZDE YÜZ DİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, ''Rizespor küme düşmez, mümkün değil. Kayserispor düşer, Rizespor düşmez küme. Mümkün değil Rizespor'un düşmesi. Burada düşecek takımları söyleyeyim. Sivas, Alanya, Bodrum... Sivas yüzde 90, Alanya ve Bodrum o ikisinden birini yanına alır... Bu 3'lüden 2'si düşecek ben sana net söylüyorum. Net söylüyorum bunu da yazın. Sivas, Alanya ve Bodrum... 3'ünden 2'si düşer. Yüzde yüz diyorum yüzde yüz" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Trendyol Süper Lig, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın 3 takımın ismini verip ''İkisi kesin küme düşer'' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi:
    işte sergen yalçının futbol yorumculuğu... zaten iki tane takım küme düşmüş. geri zaten iki takım kalıyor. arada bir bodrum bir de rize var. zaten 4 takımın üçünü söylemişsin. hadi oradan sergen 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu
Fenerbahçe, Sivasspor’u 3-1 mağlup etti Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

16:30 İstanbul’da yeni kriz Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
15:54 Bakan Tekin, Erdoğan’ın talimatına rağmen kendisini durduramadı Özel’e çok sert sözler Bakan Tekin, Erdoğan'ın talimatına rağmen kendisini durduramadı! Özel'e çok sert sözler
15:19 26 ilde anket yapıldı İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan 26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
23:18 İsrail’in Gazze’deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti
23:01 Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu
22:36 Husiler, İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 16:53:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın 3 takımın ismini verip ''İkisi kesin küme düşer'' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement