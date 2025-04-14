Sergen Yalçın 3 takımın ismini verip \'\'İkisi kesin küme düşer\'\' dedi

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında Süper Lig'den düşecek takımlara dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

"HİÇ KURTULUŞU YOK"

Küme düşme ihtimali olan takımlar hakkında konuşan Yalçın, "Sivasspor yüzde 90 öteki ligin yolcusu. İçeride Bodrum maçı var. Onu yendi yendi, yenemezse gitti. Hiç kurtuluşu yok. Bodrum FK'nin maçları zor. Bodrum'un hâlâ kümede kalma ihtimalini çok zor görüyorum açık söyleyeyim. Kayserispor kurtardı, 6 hafta önce söyledim Kayseri küme düşmez diye. Kayserispor'un iç sahada bir oyunu var. Bir Kayserispor gerçeği var iç sahada. Beni burada şaşırtan tek takım Çaykur Rizespor. Ligin en iyi kadrolarından birine sahip, İlhan Hoca çok formsuz. Buradan İlhan Palut'a tek tavsiyem de şu; teknik direktör böyle zamanlarda lazım takıma, iyi giderken değil. İyi giderken herkes yapar, böyle zamanlarda lazım. Bu sene çok formsuz İlhan Palut ama o takıma lazımsın. İpin ucunu kaçırmış benim gördüğüm kadarıyla. Tecrübeli hocalar böyle dönemlerde ortaya çıkarlar ve o takımı toparlarlar" dedi.

"YÜZDE YÜZ DİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, ''Rizespor küme düşmez, mümkün değil. Kayserispor düşer, Rizespor düşmez küme. Mümkün değil Rizespor'un düşmesi. Burada düşecek takımları söyleyeyim. Sivas, Alanya, Bodrum... Sivas yüzde 90, Alanya ve Bodrum o ikisinden birini yanına alır... Bu 3'lüden 2'si düşecek ben sana net söylüyorum. Net söylüyorum bunu da yazın. Sivas, Alanya ve Bodrum... 3'ünden 2'si düşer. Yüzde yüz diyorum yüzde yüz" ifadelerini kullandı.