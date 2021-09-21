Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a imza töreninde söylediği sözler nedeniyle tepki gösterdi.

"KUNTZ ÖNCE SAÇMALADI, SONRA TOPARLAMAYA BAŞLADI"

Sergen Yalçın'ın sözleri şöyle:

"Uilenberg geliyor, benimle ilgili açıklama yapıyor, bu adam yabancı, Türkiye'de yaşamıyor. Bugün oyuncu geliyor, bana kulübede hareket yapıyor, oyuncu yabancı, hayatımda görmedim. Yine benimle ilgili başka açıklamalar geliyor. Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya başladı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok. Ben kiminle konuşacaksam direkt konuşuyorum. O başka bir şey, öbürü başka bir şey söylüyor. Kimseyle diyaloğa girmiyorum, isteyen varsa da gelsin gireriz"

KUNTZ NE DEMİŞTİ?

Kuntz, imza töreninde, "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.