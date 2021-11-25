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Sergen Yalçın: "Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız"

25.11.2021 00:27

- Sergen Yalçın: "Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Takımın bugün verdiği reaksiyonu ligde de vermesini bekliyorum" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Ajax maçının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa...

- Sergen Yalçın: "Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Takımın bugün verdiği reaksiyonu ligde de vermesini bekliyorum"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Ajax maçının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa defterini kapattıklarını ve artık lige odaklanmaları gerektiğini söyledi. Takımın iyi bir reaksiyon gösterdiğini de ifade eden Yalçın, "Takımın aynı reaksiyonu ligde de vermesini bekliyorum. Çıkışa geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kötü bir futbol oynamadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Yalçın, "Mücadeleci, iyi ve zevk veren bir maç oldu. Oyunun ilk yarısında kırılma anları oldu. 1-0'dan sonra 2. golü bulabilirdik ve rakibin direnci kırılabilirdi. İyi bir takımla oynuyorsunuz ve üzerimize geliyorlar. bunun neticesinde 2 gol yiyerek mücadeleden mağlup ayrıldık ve Avrupa defterini kapattık bugün. Kuralar çekildiğinde bu grupta iyi şeyler yapabileceğimizi düşündük ama özellikle birçok sakatlık sonrasında istediklerimizi yapamadık. Bizim için iyi bir periyot olmadı. Burada yaşadığımız performanstan dolayı üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Tekrar dönmemiz lazım. Özellikle ligden bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde zaten çok büyük hedefler koymuyoruz ama bu kadar kötü hedefler de koymuyoruz. Aşamalar istediğimiz gibi gitmedi. Ligde de sağlıklı şekilde gitmiyoruz. Bu seneki performanslar beklentinin altında. Takım olarak ve teknik ekip olarak beklentiye cevap veremiyoruz. Normale dönmemiz gerekiyor ve kazanmaya alışmamız gerekiyor. Beşiktaş gibi oynamamız gerekiyor. Bu pozisyona gelmemiz için çalışıyoruz. Umarım cumartesiden itibaren işler istediğimiz duruma döner" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar beklentiyi karşılayamadık"

Beşiktaş taraftarının maçın ardından kendisinden söz vermesini istemesiyle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Keşke benim söz vermemle olsa her şey. Ben zaten söz veririm. Futbol çok başka bir oyun. Tamamen fizik gücü ve mücadeleye dayalı bir oyun. Bu sene geniş bir kadromuz var, beklenti çok fazla ama buna şu ana kadar cevap veremedik. Bugün oyun kötü değildi. Başa baş bir mücadele oldu. Kırılma anları bizim lehimize dönmeyince mağlup olduk. Bu kadar psikolojik sıkıntının içinde böyle bir direnç göstermesi bizi mutlu etti. Umarım cumartesi de böyle devam. Öyle düşünüyoruz ve böyle umut ediyoruz. Umarım bunu başarabiliriz" dedi.

"Bu ortamda hocalık yapmaya çalışıyoruz"

Devre arasında forvet bölgesine transfer isteyip istemediğiyle ilgili de konuşan Yalçın, "Şu anda devre arası için bir planlama yapmadık. Batshuayi yoktu ve sakatlıktan döndü. Kenan var, Güven var ve yabancı kontenjanımız dolu. Kısa süre içinde birini gönderip nasıl birini alabiliriz. Ekonomi var, Euro aldı başını gidiyor. Şu anda transfer yapmak kolay değil. Bizim kadromuz lig için yeterli. Bitiricilik konusuna gelince, iş o noktada olunca oyuncunun becerisine kalmış bir durum oluyor. Topu oraya kadar getirmek de çok önemli. Oynadığımız maçlarda çok büyük şanssızlıklar var. Galatasaray maçında bizim aleyhimize verilen penaltıyla, Alanya deplasmanında bizim için verilmeyen penaltı aynı pozisyondu. Bizim maçlarda VAR devreye girmiyor. Televizyon görüntüleri pozisyon bittikten sonra veriyor. Biz görüntüleri istiyoruz, TFF ve yayıncı kuruluş bize "Görüntüleri sildik" diyor. Lehimize verilmeyen kararların görüntüleri pozisyon bittikten sonra veriliyor. Biz de kenarda bekliyoruz ne olduğuna bakmak için. VAR'dan lehimize hiç karar çıkmıyor. Denk giden maçlarda, kırılma anlarında hiçbir şekilde lehimize bir karar çıkmıyor. Konuşmadığımız zaman "Hoca isyan etmiyor" diyorlar. Konuşunca ceza yiyoruz. Böyle bir ortamda hocalık yapmaya ve başarılı olmaya çalışıyoruz. Allah bize kolaylık versin" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın: Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız
Sergen Yalçın: Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız
Sergen Yalçın: Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız
Sergen Yalçın: Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız

Sergen Yalçın, Beşiktaş, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: 'Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın: "Avrupa defterini kapattık artık lige odaklanmalıyız" - Son Dakika
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