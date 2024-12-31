Sergen Yalçın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti

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Beşiktaş ile adı geçen Sergen Yalçın, yeni yönetimle birlikte hemen göreve başlamaya hazır olduğunu belirtti. Başkan Serdal Adalı'nın önceliği olan Yalçın, kamuoyundaki 'Mayıs'ta çalışmaya sıcak bakıyor' yorumlarının aksine vakit kaybetmeden görev başına geçmeye hazır olduğunu belirtti. Eğer Yalçın, kendisine sunulan şartlara 'Evet' derse yılbaşından sonra takımın başında olacak.

31.12.2024 11:43
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Adı sürekli Süper Lig devi Beşiktaş ile anılan başarılı teknik adam Sergen Yalçın hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Karta'da Başkan Serdal Adalı'nın önceliği olan Sergen Yalçın'ın kamuoyundaki, "Mayıs'ta çalışmaya sıcak bakıyor" yorumlarının aksine vakit kaybetmeden görev başına geçmeye hazır olduğu ve bunu da ilettiği ifade edildi.

GÖREVE BAŞLAYACAK

Tecrübeli teknik adam, kendisine sunulan şartlara "Evet" derse yılbaşından sonra takımın başında olacak ve halihazırda teknik sorumluluk üstlenen Serdar Topraktepe de ekibinde yer alacak.

TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEK

Yalçın ile bir ön görüşme yaptığı öğrenilen Adalının, bu hafta içerisinde tecrübeli çalıştırıcı ile yüz yüze bir araya geleceği öğrenildi. Tarafların bu görüşmede beklentilerini ve düşüncelerini dile getirecekleri, bunun sonucunda büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı bildirildi. Adalı'nın, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına tüm imkanları seferber edeceği konuşuluyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş\'a gelmeyi kabul etti

Sergen Yalçın, Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Çelikk:
    kötü günler Beşiktaş'ı Bekliyor 16 19 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    serigen geldiyse sampiyonluga oynar fener yine osturugunu koklucak anlaşılan 23 10 Yanıtla
  • recep balcı:
    benim oğlum bina okur döner dolaşır yine Okur aynı tas aynı hamam yani 19 9 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    kötü günler bitti, çok daha kötü günler başlıyor 14 12 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    fener şampiyon olduğunda dolar 2 liraydı başka bir şey demiyorum aziz başkan nerdesin 17 3 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Sergen yanlış seçim!! 6 8 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Amma nazlandın sende gidebileceği başka takım mı var sanırsın kulüpler sıraya girdi sergeni almak için. 9 5 Yanıtla
  • Alparslan:
    Sergen de gelse bjk yarı yıl geçmeden hoca değişir çünkü mali şartları berbat oyuncu olarak çok transfer lazım bence Sergen çok dayanamaz o şartlara 8 3 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    hoşgeldin yuvana hoşgeldin ?? 7 3 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    neredesin yilmaz vural 2 0 Yanıtla
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