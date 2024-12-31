Sergen Yalçın, Beşiktaş\'a gelmeyi kabul etti

Spor

Adı sürekli Süper Lig devi Beşiktaş ile anılan başarılı teknik adam Sergen Yalçın hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Karta'da Başkan Serdal Adalı'nın önceliği olan Sergen Yalçın'ın kamuoyundaki, "Mayıs'ta çalışmaya sıcak bakıyor" yorumlarının aksine vakit kaybetmeden görev başına geçmeye hazır olduğu ve bunu da ilettiği ifade edildi.

GÖREVE BAŞLAYACAK

Tecrübeli teknik adam, kendisine sunulan şartlara "Evet" derse yılbaşından sonra takımın başında olacak ve halihazırda teknik sorumluluk üstlenen Serdar Topraktepe de ekibinde yer alacak.

TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEK

Yalçın ile bir ön görüşme yaptığı öğrenilen Adalının, bu hafta içerisinde tecrübeli çalıştırıcı ile yüz yüze bir araya geleceği öğrenildi. Tarafların bu görüşmede beklentilerini ve düşüncelerini dile getirecekleri, bunun sonucunda büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı bildirildi. Adalı'nın, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına tüm imkanları seferber edeceği konuşuluyor.