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Sergen Yalçın: Bu kadar kötüsünü beklemiyorduk - Son Dakika

Sergen Yalçın: Bu kadar kötüsünü beklemiyorduk

25.11.2021 00:03
Sergen Yalçın: Bu kadar kötüsünü beklemiyorduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Tabii ki üzgünüz. Kuralar çekildiğinde heyecanımız vardı ancak sakatlıklar direncimizi bir hayli kırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Tabii ki üzgünüz. Kuralar çekildiğinde heyecanımız vardı ancak sakatlıklar direncimizi bir hayli kırdı. İstediğimiz mücadeleyi veremedik. Kötü bir süreç oldu bizim için ancak yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler koymamıştık ancak bu kadar kötüsünü de beklemiyorduk" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi. Futbolcularının oyunundan memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Kötü bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Oyuncuklarım iyi mücadele etti. Kırılma anları vardı. 1-0'dan sonra ikinci golü bulsaydık farklı sonuç elde edebilirdik. Ancak gol atamayınca, zor bir takımla oynuyorsunuz üzerinize geliyorlar. Avrupa defterini kapattık. Tabii ki üzgünüz. Kuralar çekildiğinde heyecanımız vardı ancak sakatlıklar direncimizi bir hayli kırdı. İstediğimiz mücadeleyi veremedik. Kötü bir süreç oldu bizim için ancak yapacak bir şey yok. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Dönüş yakalamamız lazım. Özellikle lige geri dönmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler koymamıştık ancak bu kadar kötüsünü de beklemiyorduk. Ligde de çok iyi gitmiyoruz. Takımdaki hiçbir kurum beklentiye karşılık veremiyor. Yeniden kazanmaya alışmamız gerekiyor. Mücadele ediyoruz, yapmamız gerekenleri yapıyorum. Umarım cumartesi gününden itibaren işler istediğimiz şekle geri döner" şeklinde konuştu."BENİM SÖZ VERMEMLE OLMUYOR"Taraftarın maç sonu verdiği destekle ilgili de konuşan Yalçın, "Keşke benim söz vermemle olsa her şey ancak benim söz vermemle olmuyor. Futbol çok başka bir oyun. Sahada oynanıyor, mücadele istiyor. Bu sene çok daha geniş bir kadromuz var ve halliyle beklenti daha fazla ancak buna cevap veremiyoruz. Oyunumuz gayet iyiydi ancak oyun lehimize dönmedi. Takımın böyle bir direnç göstermesi bizi mutlu etti. Umarım hafta sonu da oyuncularımız aynı mücadeleyi gösterir ve bizim için farklı bir yöne doğru gitmeye başlar" dedi."VAR'DAN LEHİMİZE ÇIKAN TEK BİR KARAR YOK"Devre arası transfer politikasıyla ilgili bir hazırlıkları olmadığını söyleyen Yalçın, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Şu an için devre arası adına bir planlama yapmadık. Batshuayi yoktu mesela sakatlıktan döndü ancak hafta sonu onu kullanacağız. Yabancı sayımız dolu. Gönderip almamız gerekiyor ancak ekonomik bir durum var önümüzde. Ben kadromuzun yetersiz olduğunu düşünmüyorum bence lig için yeterli. Bitiricilik durumu futbolcunun bireysel yeteneğiyle ilgili. Top oraya kadar geliyorsa bir şeyleri düzgün yapıyoruz demektir. Bazı şanssızlıklarımız da var. Galatasaray maçında bizim aleyhimize verilen penaltıyla Alanyaspor maçında lehimize verilmeyen penaltı aynıydı. Televizyon görüntüleri göstermiyor. Yayıncı kuruluştan görüntüleri istiyoruz sildik deniliyor. VAR'dan lehimize çıkan tek bir karar yok. Beşiktaş bu kadar rakip sahada oynuyor ancak tek bir lehimize karar çıkmaması normal değil. Konuşunca ceza yiyoruz, sert söylediğimizde federasyon ceza veriyor, konuşmadığımızda 'Hoca neden konuşmuyor?' deniliyor. Böyle bir ortamda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

- İstanbul

Şampiyonlar Ligi, Sergen Yalçın, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Bu kadar kötüsünü beklemiyorduk - Son Dakika Spor


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