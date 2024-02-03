Sergen Yalçın Cengiz\'in golünü öve öve bitiremedi

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi değerlendirip Cengiz'in golüne değinen Yalçın, "Öncelikle kaybetmek üzücü. Bu kadar kalabalık bir seyirci önünde kazanmak isterdik, en azından puan almak isterdik. Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı bir gol, onun neticesinde ilk yarıda pozisyonlarımız var. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz. Çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yalçın, "Biraz şans, biraz oyuncuların becerisiyle ilgili pozisyonların kaçması. Çok fazla kadro derinliğimiz yok. 2 tane kanat oyuncumuz var. Orada çok hamle şansımız yok. İki santrfora döndük. Takım olarak oyuncuların performansından memnunum İnşallah Antalyaspor'un kendi hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ederiz" dedi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümeti protesto ederken, polis müdahalesiyle arbede yaşandı. Ayrıca, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için de gösteriler düzenlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın Cengiz'in golünü öve öve bitiremedi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?